Kok Rukmini Iyer is gek op de zurige smaak van bonen met limoen en feta, in combinatie met pittige kip én zoute chorizo: ‘Dit soort gerechten is mijn favoriet – eenvoudig genoeg voor doordeweeks, en mooi genoeg voor wanneer er mensen komen eten.’

Ingrediënten:

- 1 rode ui, in vieren

- 3 tenen knoflook, ongepeld

- 4 maiskolven

- 8 scharrelkippendijen

- 150 g chorizo, in grove stukken

- 3 tl chipotle-chilivlokken

- 1 tl zeezout

- 2 tl korianderpoeder

- 2 el olijfolie

- handvol verse koriander, fijngesneden

Salsa:

- 1 blikje van 400 g zwarte bonen, afgespoeld, uitgelekt

- 2 el extra vergine olijfolie

- 100 g feta, verkruimeld

- geraspte schil en sap van 2 biologische limoenen

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor tot 200 °C.

2. Doe de ui, knoflook, mais, kip en chorizo in een braadslede die zo groot is dat alles er in een enkele laag inpast (misschien moet je er twee gebruiken). Voeg de chilivlokken, het zeezout, korianderpoeder en de olijfolie toe en wrijf deze in de kip en mais.

3. Zet de braadslede 1 uur in de oven tot de kip goudbruin en gaar is.

4. Roer intussen in een kom de zwarte bonen, extra vergine olijfolie, feta, geraspte limoenschil en het limoensap door elkaar en zet weg.

5. Verdeel het bonenmengsel over de gare kip, bestrooi met koriander en dien heet op.

Recept: Rukmini Iyer

Foto: rr