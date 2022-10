Deze pompoentaart is een Amerikaanse klassieker. In de Verenigde Staten kun je de pompoenpuree kopen in blik, maar wij maken hem gewoon zelf door stukjes pompoen te koken in melk, met een kaneelstok erbij. Het resultaat is een natuurlijk zoete taart met de zachte textuur van een flantaart.

Ingrediënten

Voor het deeg:

300 g bloem

150 g boter, in blokjes

30 g poedersuiker

1 ei

Een snufje zout

Voor de vulling:

500 g pompoen, geschild en ontdaan van pitten gewogen, in kleine blokjes

200 ml melk

1 kaneelstok

200 ml ahornsiroop

3 eieren

250 g zure room

Een snufje zout

Een snufje nootmuskaat

Voor de afwerking:

250 ml slagroom

Een handvol pecannoten, geroosterd

Bereiding

1. Maak het deeg door tussen je handen de boter onder de bloem en poedersuiker te wrijven. Doe dit tot alle boter en bloem tot een kruimelig deeg gemengd zijn. Voeg dan het ei en zout toe en kneed tot een glad deeg. Mocht het deeg nog te kruimelig zijn, voeg dan een eetlepel ijskoud water toe. Rol in huishoudfolie en laat een uurtje afkoelen in de koelkast.

2. Breng voor de vulling de melk aan de kook op een zacht vuurtje, samen met de kaneelstok. Kook de pompoen gaar in de melk, tot de blokjes uit elkaar vallen. Het kan zijn dat de blokjes niet volledig onder staan, maar als je de kookpot afdekt met een deksel en af en toe roert, zullen alle blokjes garen. Laat afkoelen tot op kamertemperatuur, vis de kaneelstok uit de melk. Mix de pompoen en melk samen met de ahornsiroop, de eieren, zure room en een snufje zout en nootmuskaat tot een gladde massa.

3. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Rol het taartdeeg uit op een met bloem bestoven werkvlak en leg het deeg in de taartvorm. Prik met een vorm gaatjes in het deeg en leg er vervolgens een stuk bakpapier op dat je vult met bakbonen (hiervoor kun je droge kikkererwten of andere bonen gebruiken, je kunt die hiervoor eindeloos hergebruiken, dus gooi ze daarna niet weg). Bak de bodem gedurende 15 à 20 minuten tot hij stevig en lichtjes bruin is.

4. Haal uit de oven, haal het bakpapier en de bakbonen eruit en giet de vulling in de taartbodem. Zet opnieuw in de oven en bak ongeveer 45 minuten. De taart mag nog lichtjes bewegen als je ermee schudt, zoals een flantaart. Als de vulling nog te vloeibaar is bij de schudtest, reken dan nog op 10 minuutjes extra baktijd.

5. Haal de taart uit de bakvorm en laat afkoelen op een taartrooster. Klop intussen de room op en hak de pecannoten grof. Lepel net voor het serveren wat room op de taart en werk af met de pecannoten. Als je de taart niet in één keer opeet, kun je dit ook per portie doen zodat je de taart goed kunt bewaren achteraf.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven