Een bloody mary is een iconisch drankje. In de Angelsaksische wereld drinken ze het graag bij het ontbijt of de brunch en geldt het als dé remedie tegen een kater. ‘In Las Vegas zag ik bloody mary’s beladen met olijven, kerstomaten, augurken, garnalen, gebakken spek, blokjes kaas en zelfs minihamburgers’, lacht Jurgen Nobels, mixoloog.