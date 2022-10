Er lijkt geen rem te staan op de inflatie. In oktober was het leven voor de Belgische consument 12,27 procent duurder dan een jaar eerder. Ook elders in Europa stijgen de prijzen in een hels tempo.

Het inflatiecijfer van oktober was het hoogste sinds juni 1975. Het is de tweede opeenvolgende maand waarin de levensduurte op jaar­basis met meer dan 10 procent is gestegen. De cijfers wijzen erop dat ...