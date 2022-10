Freelancejournalisten zullen slechts geleidelijk strengere auteursrechten voelen

Freelancejournalisten krijgen nog even respijt vooraleer ze de inperking van het fiscale gunstregime voor auteursrechten ten volle zullen voelen.

Het voorontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om het fiscale gunstregime op auteursrechten in te perken heeft vanmorgen het fiat gekregen van de regering-De Croo. Daardoor zullen onder meer IT’ers, marketeers en architecten er in de toekomst geen beroep meer op kunnen doen om de hoge belastingen op loon te omzeilen. Voor wie er wel nog een beroep op kan doen, zoals freelancejournalisten, worden de mogelijkheden ingeperkt.

Voor die laatste categorie is er op de valreep toch nog iets gewijzigd aan de teksten. Vandaag kunnen bijvoorbeeld freelancejournalisten zich voor de helft laten uitbetalen in de fiscaal gunstige auteursrechten. De andere helft wordt beschouwd als maakloon en dus belast als beroepsinkomen. De journalistenverenigingen hebben daarover een ruling met de fiscus die in juni dit jaar nog werd verlengd voor vijf jaar.

Volgens de nieuwe regels zou nog maar maximaal - los van alle andere plafonds - dertig procent van de vergoeding als auteursrecht uitbetaald mogen worden. Dat plafond zal nu geleidelijk ingevoerd worden. Voor de inkomsten van volgend jaar blijft het op vijftig procent, om in 2024 te dalen naar 40 procent en zo in 2025 te landen op dertig procent.