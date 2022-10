Vivaldi past de overwinstbijdrage op elektriciteitsproducenten aan

De aanpassing gebeurt om het systeem juridisch robuuster te maken. De winst wordt van augustus dit jaar tot en met juni volgend jaar afgeroomd als ze meer dan 130 euro per MWh bedraagt. De opbrengst blijft dezelfde.

Met de overwinstbijdrage wordt de overwinst afgeroomd die de energieproducenten in deze energiecrisis maken als gevolgen van de torenhoge energieprijzen. De opbrengst daarvan dient om de energiemaatregelen te financieren die de regering-De Croo heeft genomen om gezinnen en bedrijven te ondersteunen, zoals het basispakket energie van bijna 200 euro per maand.

Het oorspronkelijke plan was om de overwinsten tussen januari en november van dit jaar af te romen als ze boven 180 euro per MWh zouden uitkomen. Dat was een richtplafond en werd nooit opgenomen in de notificaties waarin de begrotingsbeslissingen werden verwoord. Vanaf december tot juni zouden alle winsten ­boven 130 euro per MWh worden afgeroomd.

• Basispakket van 1.000 euro energie voor de hele winter

Nu is afgesproken op aangeven van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om de hele periode het plafond te leggen op 130 euro per MWh. Die periode start wel niet meer in januari, maar pas in augustus van dit jaar. Op die manier wordt de prijspiek in augustus nog meegenomen. De periode eindigt nog altijd in juni volgend jaar, met de optie om het systeem te verlengen als de prijzen hoog blijven. De regering-De Croo meent dat het systeem op die manier juridisch robuuster is. De opbrengst wordt even hoog geraamd als voorheen. Daarnaast komt er een apart plafond van 180 euro per MWh voor de elektriciteitsproductie uit biomassa, biogas en afval.

De opbrengst van de overwinstbelasting zelf wordt nog altijd geraamd op iets meer dan een miljard euro voor dit en volgend jaar. Als daar de hogere repartitiebijdrage voor de kerncentrales en de bijdrage van Fluxys wordt bijgeteld, komt het totale bedrag aan 3,1 miljard euro.