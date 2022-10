Blessure Lukaku was ernstiger dan gedacht

De blessure van Romelu Lukaku was zorgwekkender dan aanvankelijk gedacht. Dat geeft bondscoach Roberto Martinez aan in een gesprek met enkele Belgische kranten, waaronder De Standaard.

Nog zes wedstrijden, waaronder verplaatsingen naar Bayern München en Juventus Turijn, heeft Romelu Lukaku om zich klaar te stomen voor het WK in Qatar (20 november-18 december). De voorbije twee maanden miste hij twaalf wedstrijden bij Inter Milaan, dat hem sinds vorige zomer huurt van Chelsea. Tot opluchting van zijn club, en misschien nog meer van zijn land, maakte hij afgelopen woensdag zijn rentree. Vier minuten na zijn invalbeurt in de Champions League-wedstrijd tegen Viktoria Plzen scoorde Lukaku een doelpunt. In zijn huis in Waterloo sloeg bondscoach Roberto Martinez een zucht van opluchting.

‘Het was belangrijk Romelu opnieuw te zien spelen en scoren’, vertelt de bondscoach ’s anderendaags in een interview met een reeks Belgische kranten. ‘Omdat hij nog nooit eerder een blessure in het wekere weefsel (in dit geval een spierblessure, red.) had gehad, zat hij in een onbekende situatie. Dan zijn er altijd twijfels.’

Over de precieze aard van de blessure bleef zowel de medische staf van Inter Milaan als die van de Rode Duivels discreet. Maar nu de topschutter een succesvolle comeback heeft gemaakt, komen details naar buiten. Lukaku was geblesseerd aan de buigspieren of ‘hamstrings’ van het linkerbovenbeen. Er zat een ernstige scheur in de peesspier van de hamstrings. Om geen risico’s te nemen met oog op het WK, nam Lukaku zijn tijd om terug te keren.

Onvervangbaar

Een lid van de medische staf van de Rode Duivels was in Milaan aanwezig om de talisman van Roberto Martinez van nabij op te volgen. Lukaku staat erom bekend vrijwel nooit geblesseerd te zijn en bijna op het maniakale af zorg te dragen voor zijn lichaam. Nu hij twee maanden aan de kant stond, was het uitkijken hoe hij zou reageren op de lange periode van inactiviteit.

‘Het was woensdag zijn eerste match sinds augustus. Als je hem dan ziet glimlachen en een impact ziet hebben op de match, toont dat aan dat hij bevrijd is in zijn hoofd’, zegt Roberto Martinez. ‘Een spits wil maar één ding en dat is betrokken zijn in aanvallende acties en scoren. Ik zag een goeie interactie tussen hem en de andere spelers. Er was veel in de wedstrijd tegen Viktoria Plzen dat me plezierde.’

Martinez geeft toe dat België ‘een ander team’ is als Lukaku er niet bij is. De spits lijkt onvervangbaar bij de Rode Duivels. Michy Batshuayi maakte een slechte beurt in de laatste interlands en Christian Benteke verdween uit beeld bij Martinez na zijn transfer naar de VS. Divock Origi en Charles De Ketelaere hebben moeite om zich door te zetten bij AC Milan. Loïs Openda (Lens) en Dante Vanzeir (Union) lijken te moeten rekenen op blessures bij andere spitsen.