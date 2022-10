Britse premier Sunak verdedigt afwezigheid bij klimaattop

De Britse premier Rishi Sunak heeft zijn besluit verdedigd om niet naar de VN-klimaattop COP27 te gaan. Hij zegt dat het Verenigd Koninkrijk ‘leiderschap’ heeft getoond in de strijd tegen klimaatverandering, maar dat hij zich nu moet concentreren op Britse kwesties.

Rishi Sunak, Brits premier sinds dinsdag, sprak bij een bezoek aan een Londens ziekenhuis zijn toewijding aan het klimaat uit. Tegelijk zei hij dat zijn prioriteit nu op ‘dringende binnenlandse uitdagingen’ ligt. Het gaat vooral om uitdagingen van economische aard. Zijn staatssecretaris van Milieu Thérèse Coffey sprong hem bij in de verdediging door te zeggen dat de premier ‘wereldwijd leiderschap’ zal tonen in plaats van ‘slechts een bijeenkomst van mensen’ bij te wonen, weet de Britse openbare omroep BBC.

De Britse regering moest eind deze maand een begroting voorstellen, maar Sunak heeft die deadline opgeschoven en neemt meer tijd. De nieuwe deadline ligt op 17 november en is moeilijk verzoenbaar met een trekkersrol op de komende klimaattop, klinkt het.

Schril contrast

Volgens critici gaat het om een schril contrast met de vorige grote klimaattop, toen in Glasgow. De Britten speelden er de leidende rol, waren er gastheer en moedigden landen aan om met ambitieuze klimaatplannen af te komen. Sunak trekt ook de belofte in van zijn voorgangster Liz Truss. Zij had wel plannen om naar de klimaattop te gaan in het Egyptische Sharm el-Sheikh.

Het is niet duidelijk of koning Charles, die als prins meermaals aandacht vroeg voor de klimaatcrisis, wel naar Egypte zal afreizen. Hoewel Britse media en een negatief advies van ex-premier Truss erop lijken te wijzen dat hij niet afkomt, bericht Sky News nu dat de koning ‘zelf een besluit mag nemen’.