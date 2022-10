Elf cultuurtips voor kinderen in de herfstvakantie

Er valt heel wat te zien, te voelen, te horen en te beleven voor kinderen deze herfstvakantie. Een greep uit het aanbod van kindvriendelijke culturele uitstapjes.

1. Licht uit. Pop op

Foto: rr

Wat? In de nieuwste expo van het Huis van Alijn kun je een blik voor en achter de schermen werpen van het poppen- en figurentheater. In een leuke workshop leer je zelf de kneepjes van het vak.

Ga het beleven, want wat is leuker dan leren hoe je je eigen pop kunt laten wandelen, dansen en springen?

Waar en wanneer? Van 29 oktober tot en met 5 november in het Huis van Alijn, Gent.

2. Rode Hond Kunstenfestival

Foto: rr

Wat? Een vierdaags festival in Leuven, voor baby’s en de allerkleinsten tot tieners.

Ga het beleven, want er is allerlei spannends te zien, te horen en te doen, van theater, film, boeken en circus tot workshops over Chinese kunst, mode, druktechnieken en zelfportretten maken. Er is zelfs een parade en een workshop rond Alice in Wonderland.

Waar en wanneer? Van 3 tot 6 november op diverse locaties in Leuven. Reserveren sterk aangeraden, www.rodehond.be

3. Rizoom!

Foto: rr

Wat? Een voorstelling waarin een diverse groep dansers en muzikanten een plaats geeft aan verlies, met een mix van moderne dans, volksdans, pop en opera.

Ga het beleven, want ook als je klein bent, krijg je met verlies te maken, of het nu een dierbare knuffel is die je kwijt bent, een van je beste vrienden die ver weg verhuist of iemand in je omgeving die doodgaat. Deze voorstelling helpt je om het een plaats te geven, zonder woorden, maar met des te meer emoties.

Waar en wanneer? Van 3 tot 11 november in Opera Antwerpen.

4. De Grote Schijn

Foto: rr

Wat? Een zinnenprikkelende tocht door het donker, met feeëriek verlichte bomen en sprookjesachtige special effects.

Ga het beleven, want een wandeling in het park was nooit zo magisch.

Waar en wanneer? Tot 20 november in Rivierenhof, Antwerpen.

5. Jonge Wolken

Foto: rr

Wat? Een kleuterfestival vol verrassingen, kortfilms en leuke plekjes voor kleuters.

Ga het beleven, want er zijn kortfilms, circustheater, muziek, voorleessessies, een klankenlaboratorium en overal knuffel- en speelhoeken. Plezier verzekerd.

Waar en wanneer? 29 en 30 oktober, Cinema Rix, De Gryspeerstraat, Deurne. www.deklap.be

6. Filem’On

Wat? Het Internationaal Filmfestival voor Jong Publiek.

Ga het beleven, want Filem’On biedt een uniek programma met 130 films voor jong geweld van 2 tot 16 jaar. Met Belgische, Europese en internationale competitiesecties. Veel films worden getoond in aanwezigheid van de regisseurs of een van de acteurs. Daarnaast zijn er ook een heleboel workshops en cineconcerten. Er is zelfs een cinemawandelatelier.

Waar en wanneer? Tot en met 5 november, diverse locaties in Brussel, www.filemon.be

7. Filemking

Wat? Het Gentse broertje van Filem’On.

Ga het beleven, want je krijgt een mooi programma voorgeschoteld, met jeugdfilms in verschillende genres (animatie, liveactionfictie, documentaires) en uit verschillende hoeken van de wereld.

Waar en wanneer? Tot 4 november, diverse locaties in Gent, www.filemon.be/filemking-gent

8. Big Bang

Foto: rr

Wat? Een veelkleurige verkenningstocht door de wereld van de klank.

Ga het beleven, want het programma oogt veelbelovend, met muziekvoorstellingen, klankinstallaties en een denderende fanfare.

Waar en wanneer? 28 en 29 oktober in De Singel (Antwerpen), 6 en 7 november in Bozar (Brussel) en 13 en 14 november in Muziekcentrum De Bijloke (Gent).

9. Trix

Foto: rr

Wat? Trix is een meisje, en niet zomaar een: ze is een vrouwelijke T-rex van 67 miljoen jaar oud. Ze werd opgegraven in Montana, in de VS. Een expo rond een 3D-print van hoge wetenschappelijke kwaliteit leert je alles wat er over haar te weten valt.

Ga het beleven, want al spelend en luisterend kom je erachter in welk tijdperk Trix leefde, wat ze at, hoe ze aan haar verwondingen kwam, hoe oud ze is geworden. En je leert nog veel meer: hoeveel aten ze? Hoe snel konden ze lopen? Welke verleidingsmoves hadden ze? Je kunt op de fiets springen en proberen er eentje voor te blijven, of er een in te kleuren met een spuitbus, of eentje te verleiden met je beste verleidingsdans.

Waar en wanneer? De hele herfstvakantie in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel. Vanaf 5 jaar.

10. Krikrak Festival

Wat? Concertgebouw Brugge, de Brugse stadsschouwburg, het Gruuthusemuseum en het House of Time slaan de handen in elkaar voor een feestelijk festivalweekend voor kinderen en hun ouders.

Ga het beleven, want je kunt meewerken aan een wandtapijt, een nachtelijk bezoek brengen aan het Gruuthusemuseum, in de gangen en kelders van de stadsschouwburg ronddwalen, in een klankinstallatie kruipen, luisteren naar de verhalen van archeologen of middeleeuwse honingbroodjes eten.

Waar en wanneer? 5 en 6 november in de vier deelnemende cultuurhuizen, Brugge. Voor sommige activiteiten moet je reserveren.

11. Yuku en de Himalayabloem

Wat? Een Belgisch-Franse animatiefim over een muis die afscheid moet nemen van haar geliefde oma. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Ga kijken, want vrolijkheid staat voorop in deze ­muzikale pretboel. Geen tijd voor donkere ­muizenissen. Ten zuiden van de taalgrens is zanger Arno te horen als de rat van dienst. In de Vlaamse versie zijn Bent Van Looy en Tine ­Embrechts te horen. Lotte Villays leent haar stem aan Yuku.

Waar en wanneer? In de zalen.