Wat als u een uur extra had?

Het is niet veel, maar het is er wel, dat uur gestolen tijd. Zestig minuten bijslapen op zondagochtend ligt perfect in het verlengde van wat velen al deden toen de klok ’s nachts terugdraaide. Maar wie door de inwendige wekker of jonge kinderen een uur vroeger op is, kan een langere dag hebben.

‘Ik zou dat uur besteden aan een dauwtrip’, zegt natuurauteur Sarah Devos. ‘Bij het ochtendgloren heb je meer kans om dieren te spotten in het bos. Het is een topmoment om reeën tegen te komen. Zo’n dier spotten in de bosrand is machtig en maakt het vroege opstaan helemaal waard. Bij valavond kan dat ook, maar dat is lastiger omdat je dan in het donker terug moet. Doordat de dagen nu korter worden, wordt het ook handiger om een prachtige zonsopgang mee te pikken.’

Dit weekend wordt verdacht warm, wat ook toelaat om een uur insecten te spotten. ‘Met dit weer vliegen nog veel soorten rond in alle kleuren en vormen: motten, sluipwespen, vliegen, muggen, kevers’, zegt expert Bart Van Camp. ‘Ik focus op motten omdat er zoveel soorten zijn, en ze zijn niet altijd zo makkelijk uit elkaar te houden. In het donker lijkt elke mot grijs, maar als je ze even in het licht zet, zie je pas hoe verscheiden ze zijn. Donderdagavond heb ik in mijn tuin een nachtvlinderval gezet, een kist met een straffe kwikdamplap erboven. Vrijdagochtend zaten er achttien soorten motten in, en tig soorten andere insecten.’

Het handige aan nachtvlinders spotten is dat je er niet per se zelf een moet zijn. Van Camp: ‘Je kunt na zonsondergang in je tuin een lamp hangen waar uv-licht in zit, zoals koudwitte of blauwe leds, of blacklights met het spookachtig paarse uv-licht. Dat kan ook met tl- en spaarlampen. De lamp hangt het best buiten tegen een muur of een laken, met een bak eronder. Om de soorten te identificeren neem je foto’s van de motten, die je dan kunt ingeven op de gratis app Obsidentify. De motten bestuderen kan ook nog vroeg in de ochtend. Zolang de lamp brandt, blijven de insecten vaak ter plekke. Er zijn in de herfst nog veel nachtvlinders actief. Donderdagnacht zag ik het groene papegaaitje, de luipaardlichtmot, jeneverbesspanner, oranje kruidenmot, meidoornuil, gepluimde spanner, bruine herfstuil en de prachtige witte satijnlichtmot. Het blijft verbazend wat voor diversiteit er aan elke achterdeur zit. Om het helemaal af te maken kun je de soorten ingeven op waarnemingen.be.’

Bordje vol

‘Op mijn to-dolijstje staat al onwaarschijnlijk lang kleerkast uitmesten’, zegt foodblogster Karolien Olaerts. ‘Als ik dat extra uur niet aan slaap besteed, dan waarschijnlijk daaraan. Vroeger deed ik dat regelmatig, eens door mijn spullen gaan om te zien wat naar de kringloopwinkel mag. Dat was met de grove borstel: ongeveer twee derde van de kleerkast ging weg. Het gaf me energie en rust, al had ik achteraf soms ook spijt – sommige dingen komen terug. De voorbije drie jaar is zo’n opruiming niet gelukt, onder meer omdat ik mama ben geworden.’

‘Een tip voor de mannen en vrouwen die door hun kleerkast gaan: doe het niet terwijl je alles past voor een spiegel. Je moet iets aandoen en voelen of het nog comfortabel is om te buigen, zitten, dansen, whatever. Veel mensen komen in de loop der jaren wat bij, waardoor oude kleren te klein worden. Als ze niet goed zitten, doe je ze beter weg.’

Er zijn massa’s andere mogelijkheden om het uur in te vullen: je wachtwoorden aanpakken via een wachtwoordkluis, beginnen met pensioensparen als daar budget voor is, de dakgoten schoonmaken of de diepvriezer ontdooien. De Nederlandse krant NRC publiceerde jaren geleden een lijstje tips om in één uur je carrière een impuls te geven, van rondbellen om te netwerken over leren ‘tovertypen’ (via sneltoetsen) tot een goede profielfoto maken.

‘Maar je kunt dat uur ook gewoon laten komen en afwachten wat ermee gebeurt’, vindt acteur en spraakdocent Rashif El Kaoui. ‘Er zijn wel honderd dingen die ik kan bedenken. Ik zou naar de fitness kunnen gaan. Ik zou eens rustig voor mezelf kunnen koken. Allemaal komen ze op hetzelfde neer: een bord dat al helemaal vol ligt, wordt eigenlijk alleen maar voller. Ik denk dat ik niet de enige ben met dat gevoel. Veel levens zitten volgestouwd. Peter De Graef (acteur, red.) zei ooit in een toneelstuk: “Trek je broek op en doe wat je moet doen.” In veel situaties is dat een goeie gedachte. Dus ja, ik zou dat uur durven laten voor wat het is. En eigenlijk ook gewoon wat langer slapen.’