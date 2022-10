Bassenge verbiedt opvang van nog eens 675 vluchtelingen

Burgemeester Valérie Hiance (Les Engagés) van Bassenge verbiedt de extra opvang van meer dan 600 asielzoekers in de oude Navo-radarsite van deelgemeente Glons. Volgens de burgemeester is de plek niet voldoende aangepast om er zoveel mensen op te vangen.

De plek waar de opvang moet ­komen, is volgens een persbericht van de burgemeester van Bassenge niet voldoende uitgerust om 675 extra asielzoekers op te vangen. In de oorspronkelijke plannen was er sprake van eerst 200 en later tot 400 asielzoekers een tijdelijk onderkomen te bieden. Na een negatief advies van de brandweer werd dat teruggeschroefd tot 70 personen. Dat getal zou later, na grondige verbouwingen, worden opgetrokken tot 300.

Hoewel er van die verbouwingen nog niets in huis is gekomen, vertelde de kabinetschef van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor dat er 675 extra mensen opgevangen moeten worden. ‘In dit stadium is de locatie zelfs niet voldoende uitgerust om de oorspronkelijk geplande 290 vluchtelingen op te vangen’, valt te lezen. In de oude kantoren en vergaderruimtes van het voormalige Navo-gebouw is geen drinkwatervoorziening en geen rioleringssysteem.

Bovendien is er ook geen intern noodplan opgesteld voor de extra opvang. ‘Een bijgewerkt intern noodplan en voldoende opleiding van het personeel zijn echter van essentieel belang om de veiligheid van toekomstige bewoners in geval van een ramp of interventie te garanderen.’

Politieverordening

De burgemeester eiste verduidelijking van de federale overheid. Donderdag stuurde ze een brief naar naar De Moor, premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van ­Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Fedasil dat de beslissing geen rekening houdt met de huidige staat van het gebouw waar de opvang moet plaatsvinden. Ze wilde dat er voor vrijdagmiddag reactie kwam, maar dat gebeurde niet. Ze liet een politieverordening uitvaardigen, waardoor er voorlopig een verbod is op een verhoging van de opvangcapaciteit op de site.

Donderdag stelde het kabinet van De Moor voor om in dialoog te gaan over het besluit van het crisiscentrum en het politiebevel niet aan te nemen. ‘Helaas moet ik vaststellen dat de staatssecretaris geen garantie of antwoord geeft op mijn verzoek’, zegt Hiance. ‘Hoewel de kabinetschef een dialoog voorstelt, is er geen datum vastgesteld en is er geen garantie gegeven dat er niet op korte termijn plaatsen zullen worden geopend zonder dat de veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen.’

In Glons voelt men zich niet gehoord. De burgemeester stelt dat ze bereid is om in dialoog te gaan met alle partijen, maar ze zou graag betrokken worden bij alle discussies en beslissingen omtrent de extra humanitaire noodopvang in haar gemeente.