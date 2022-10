Echtgenoot van Nancy Pelosi ‘gewelddadig aangevallen’ bij inbraak

Paul Pelosi, de echtgenoot van House Speaker Nancy Pelosi, is vrijdag ‘gewelddadig aangevallen’ na een inbraak in het huis van het echtpaar in San Francisco. ‘De aanvaller is gearresteerd en het motief voor de aanval wordt nog onderzocht’, valt in een verklaring te lezen.

Een persoon is vrijdag de woning van Nancy en Paul Pelosi in San Francisco binnengedrongen en heeft de 82-jarige man ‘gewelddadig aangevallen’. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, was niet thuis op het moment van de aanval.

Volgens een mededeling is het motief van de aanvaller onduidelijk, maar de aanvaller is wel aangehouden. Paul Pelosi, de 82-jarige eigenaar van een in San Francisco gevestigde vastgoed- en durfkapitaalfirma, is naar het ziekenhuis overgebracht. Daar krijgt hij ‘uitstekende medische zorg en zal hij naar verwachting volledig herstellen’.

Nancy Pelosi is in het verleden al vaker het doelwit geweest van aanvalspogingen. Zo werd haar kantoor tijdens de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 geplunderd door aanhangers van de toenmalige Republikeinse president Donald Trump. In diezelfde maand werd haar huis beklad met graffiti en werd er een varkenskop achtergelaten voor haar garage