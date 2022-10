NMBS trekt tarieven op met bijna 10 procent

De NMBS trekt vanaf februari de tarieven op, gemiddeld met 8,73 procent. De raad van bestuur van de spoorwegmaatschappij heeft de tarieven vrijdag goedgekeurd.

‘De prijsaanpassing moet afgezet worden tegen onder meer de forse stijging van de energieprijzen’, schrijft de NMBS in een persbericht. ‘Met 3.800 treinen per dag is NMBS de grootste elektriciteitsverbruiker van het land. Alleen al volgend jaar stijgt daardoor haar elektriciteitsfactuur met meer dan 200 miljoen euro ten opzichte van dit jaar. ? Daarnaast is er ook de indexering van de lonen die een grote impact heeft. De tariefaanpassing zal slechts een beperkt deel van de gestegen werkingskosten dekken.’

De prijs van het Standard Ticket wordt met 8,73 procent verhoogd. De prijs van een Senior Ticket zal vanaf februari 7,80 euro bedragen. Dat is een stijging van 0,60 eurocent. Voor een Youth Ticket komt er 50 eurocent bij en komt de prijs neer op 7,10 euro. Bij een Youth Multi-ticket komt 4 euro bij. Voor een digital ticket wordt het daarom 57 euro en voor een papieren ticket wordt dat 59 euro. Dat betekent een stijging van 0,40 euro per rit. Een Youth Holidays-ticket voor 1 week zal vanaf 1 februari één euro duurder worden en 19 euro kosten. Voor een maandticket komt er 2 euro bij en komt de prijs neer op 31 euro.

De prijs van een Local Multi wordt 29 euro en een digitaal Standard Multi wordt 93 euro. Voor een papieren versie is dat 96 euro. De tarieven van de woon-werkabonnementen en de schoolabonnementen worden met 9,73 procent aangepast.

Nieuw abonnement en nieuwe tariefformules

De NMBS kondigt ook enkele nieuwigheden aan. Vanaf begin 2023 wordt met het Flex-Abonnement – een abonnement voor enkele dagen per week – het woon-werkgamma aangepast aan nieuwe evoluties, zoals het thuiswerken. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe tariefformules die volgens de NMBS ‘eenvoudiger, aantrekkelijker en afgestemd zijn op het tijdstip van de treinrit (piek of daluren) en het profiel van de reiziger.’

‘Het doel is ook om specifieke aanbiedingen te ontwikkelen met zeer aantrekkelijke tarieven voor doelgroepen zoals jongeren, senioren, frequente treinreizigers, kleine groepen en reizigers met een verhoogde tegemoetkoming’, klinkt het. Ten slotte zal NMBS ook zeer regelmatig promo-acties voeren, zoals met het Duo Ticket afgelopen zomer.