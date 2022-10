Bouchez verslaat Lachaert en De Croo, maar pakt hij ook Francken?

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Neofiet

Hij kent het parlement als zijn broekzak en is partijvoorzitter en minister in de federale en Vlaamse regering geweest, maar Wouter Beke (CD&V) kent zijn plaats als hij ergens nieuw binnenkomt. Het doet weliswaar een beetje vreemd aan om de vorige minister van Welzijn (toch de zachte sector) te zien opduiken in de commissie Defensie (toch een iets hardere sector). Maar hij deed dat gisteren in alle bescheidenheid. Toen naar zijn mening werd gepolst in een debat over de bewapening van drones klonk het dat hij ‘deze debatten volgt als nieuw lid’. En: ‘Ik luister eerst ten gronde naar de inhoudelijke argumenten.’ Dat Beke in de commissie Defensie zetelt, heeft alles te maken met zijn burgemeesterschap van Leopoldsburg. ‘Leopoldsburg is de garnizoensstad bij uitstek en de belangrijkste legerbasis in België. Het is de thuisbasis van de Medium Brigade, waarvan het hoofdkwartier gehuisvest is in het Kwartier Leopold I’, klinkt het trots op de website van de stad. Je kan dan maar beter vanuit Brussel in het oog houden dat dat ook zo blijft.

Bouchez beats Lachaert

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakt met zijn eeuwige gestook zijn Vlaamse collega Egbert Lachaert (Open VLD) en premier Alexander De Croo (Open VLD) het leven niet altijd gemakkelijk. Niet alleen in de politieke arena, ook op het voetbalveld is hij een stoorzender voor de ambities van zijn liberale vrienden. Als trotse voorzitter van voetbalclub Royal Francs Borains nodigt hij uit om dinsdag naar de bekermatch tegen OH Leuven te komen kijken. Op hun weg naar deze match werd wel eerst KFC Merelbeke uitgeschakeld, de gemeente waar Lachaert eerste schepen is. Daarna ging Olsa Brakel voor de bijl, de plek waar De Croo woont. Maar OH Leuven – met Theo Francken (N-VA) als notoir supporter – verslaan, is toch een ander paar mouwen.

Soap

Sint-Truiden heeft een nieuwe burgemeester. Nog maar eens. Haar naam is Ingrid Kempeneers (CD&V). Het is het (voorlopige) eindpunt van een soap die startte met het ontslag van Veerle Heeren, nadat uitlekte dat ze oud CD&V-burgemeester Jef Cleeren een ongeoorloofde lening van de stad had gegeven. Jelle Engelbosch (N-VA) liep zich warm om haar op te volgen, maar de partijtop wrong zijn arm om om dat toch niet te doen. Een auditverslag wees namelijk op mogelijke onregelmatigheden bij de aankoop van een stuk grond. Exit Engelbosch, welkom Hilde Vautmans. Het Europees parlementslid van Open VLD werd daarop als tweede schepen automatisch waarnemend burgemeester. Maar dat heeft niet lang geduurd. De meerderheid draagt nu dus Kempeneers voor als definitieve burgemeester. Ze is ook niet helemaal onbesproken, want zij was schepen van Financiën toen de lening aan Cleeren werd toegekend, maar wist naar eigen zeggen van niets. Kan u nog volgen? Neen? Dat is met soaps wel eens meer het geval.

Special force

Puntje op de federale ministerraad vanmorgen: ‘Asiel: inzet van de special federal force’. En neen, de special forces van het leger zullen niet ingezet worden voor de opvang van asielzoekers. Het gaat over de zoektocht naar federale ambtenaren die even van positie willen wisselen om een handje te helpen bij de opvang van asielzoekers. Klinkt wel stoer, maar de term is niet nieuw. Het systeem bestaat al jaren. ‘Om de interne mobiliteit van federale ambtenaren te vergroten, zijn er de “special federal forces”. Het principe is simpel: het gebeurt dat een overheidsdienst op welbepaalde momenten of voor specifieke projecten extra competenties nodig heeft’, staat uitgelegd op de website van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.