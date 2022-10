Nog altijd diepe kloof tussen regering en Engie

Engie/Electrabel stelt eisen die verder gaan dan het mandaat dat de federale regering aan premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft gegeven.

De federale topministers bespraken donderdagavond een uitgebreide stand van zaken van de onderhandelingen met Engie/Electrabel over de verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Die moeten tegen het eind van het jaar zijn afgerond, maar voorlopig lijkt het water nog heel diep.

Aan de ene kant is er het onderhandelingsmandaat dat de federale regering aan De Croo en Van der Straeten heeft gegeven. Dat mandaat is nog eens bevestigd door alle partijen in de federale regering, en bepaalt onder meer dat er over de verantwoordelijkheid voor de berging van het nucleaire afval niet onderhandeld kan worden.

Aan de andere kant staat Engie/Electrabel, dat op dat vlak eisen zou stellen die het mandaat van De Croo en Van der Straeten schenden. Het zou aandringen op een regeling voor de factuur van de berging die veel verder gaat dan afgelopen zomer is afgesproken in de letter of intent, het niet-bindend akkoord dat is afgesloten tussen de regering en het bedrijf. Bovendien zou Engie/Electrabel er zich niet willen toe verbinden om de reactoren tegen november 2026 gerenoveerd te krijgen, zodat ze in de winter van 2026-2027 elektriciteit kunnen leveren.

Dat maakt het voorlopig onzeker of er tegen eind dit jaar wel een akkoord haalbaar is, zoals is afgesproken met Engie/Electrabel. Voor de regering blijft een onderhandeld akkoord de ‘voorkeursoptie’, maar die terminologie maakt tegelijk ook duidelijk dat er ook andere opties mogelijk zijn.

PS-voorzitter Paul Magnette heeft er al openlijk mee gedreigd om de onderhandelingen gewoon stop te zetten en Engie/Electrabel in het kader van de bevoorradingszekerheid te verplichten om tegen productiekosten, met een extra erbovenop, elektriciteit te produceren, die de overheid dan kan opkopen en verder verdelen. Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft al gewaarschuwd dat de regering Engie/Electrabel kan verplichten om de reactoren langer open te houden.

Voor de regering is duidelijk dat de twee reactoren hoe dan ook verlengd zullen worden, is het niet goedwillig dan kwaadwillig. Als Engie/Electrabel bij zijn opstelling blijft om het onderste uit de kan te halen, dan zal het op een andere manier moeten.

Met de verlenging van de twee kernreactoren wordt rekening gehouden in de prognoses voor de bevoorradingszekerheid van België na 2025.