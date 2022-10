Voorlopig geen proces tegen El Kaouakibi: ‘Onderzoek nog niet voltooid’

De zitting van de raadkamer over het dossier van het Antwerpse jongerenproject Let’s Go Urban en Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi wordt uitgesteld omdat er extra onderzoeksdaden zijn gevraagd. ‘Het onderzoek is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog niet voltooid’, zegt de advocaat van El Kaouakibi.

Nu de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi is opgeheven, kan ze, zoals het parket wil, worden vervolgd. Het parket heeft het onderzoek afgerond en de raadkamer buigt zich vrijdag over de vraag of El Kaouakibi en haar partner voor de rechtbank moeten verschijnen voor onder meer subsidiefraude.

Omdat verschillende partijen bijkomende onderzoeksdaden vragen, zal de raadkamer echter niet anders kunnen dan de zaak uit te stellen. ‘Dat is wettelijk zo voorzien’, bevestigt ook Anne Marie De Clerck, de advocate van El Kaouakibi. ‘Zodra er partijen zijn die vragen stellen tot bijkomend onderzoek, is de raadkamer verplicht om de zitting uit te stellen. Dat is voor onbepaalde duur.’

Of ook El Kaouakibi tot de partijen behoort die extra onderzoek willen, wil haar advocaat niet bevestigen.

De Clerck is vrijdag in het Justitiepaleis aanwezig om het uitstel van de zaak vast te stellen in naam van haar cliënt. El Kaouakibi zelf tekent niet present.