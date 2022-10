Warmste 28 oktober sinds de start van de metingen: ‘Dit is de opwarming van de aarde’

Vrijdag zal de Belgische geschiedenisboeken ingaan als de warmste 28 oktober sinds de start van de metingen in 1833. Op het middaguur was het 21,2 graden in Ukkel, staat te lezen op de website van het KMI. Zo is het vorige dagrecord van 20,2 graden op 28 oktober 1913 gesneuveld, zegt meteoroloog David Dehenauw op Twitter.

Normaal gezien zouden de temperaturen rond de 12 graden moeten liggen. De hoge temperaturen van de afgelopen dagen hebben we te danken aan de ‘zuidelijke stromingen uit het subtropisch deel van de Atlantische Oceaan en Spanje’, legt Dehenauw uit. ‘Die warme lucht komt naar ons.’ Het blijft nog enkele dagen bijzonder warm voor de tijd van het jaar, maar ‘tegen het einde van de herfstvakantie gaan we richting 12 graden’, aldus nog Dehenauw.

Nog nooit (sinds dit soort waarnemingen startten in 1952) hebben we zo laat in het seizoen een zo hoge minimumtemperatuur gemeten’, schreef meteoroloog Frank Deboosere op Twitter vrijdagochtend. ‘Wat hiermee vooral opvalt, is dat 40 procent van de dagrecords dateren van de 21e eeuw, terwijl die nog maar 22 jaar bezig is’, zegt Deboosere nog aan VRT NWS. ‘Daartegenover dateren de records van laagste temperaturen van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Dat is niet toevallig. Dit is de opwarming van de aarde.’

Afgelopen nacht in Ukkel een minimumtemperatuur van 16,7°C.

Geen winterslaap

Het weer heeft een effect op onze natuur, die nog altijd aan het herstellen is van de extreem warme en droge zomer. Dominique Verbelen van Natuurpunt ziet dat heel wat poelen nog altijd droogstaan, ondanks de regen van de voorbije weken. ‘Met die warme temperaturen is er veel water opnieuw verdampt’, zei hij. Volgens Verbelen worden sommige trekvogels, zoals de vale gierzwaluw, die normaal overwintert ten zuiden van de Sahara, nog altijd in ons land waargenomen. Egels, vleermuizen en slaapmuizen, zoals de eikelmuis, wachten nog even voor ze aan hun winterslaap beginnen. Ze nemen meer tijd om op te vetten.’

Nog tot dinsdag zeer zacht

Vrijdagavond is het droog met hoge wolkenvelden. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en plaatselijk kan er wat lichte neerslag vallen, vooral dan over het noordwesten. Het blijft zacht tot en met dinsdag, met maxima tussen de 13 en 18 graden.