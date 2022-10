Twitter officieel in handen van Elon Musk, top van het bedrijf ontslagen

De overname van Twitter door Elon Musk is afgerond. Dat melden Amerikaanse media donderdag (lokale tijd). Een van de eerste handelingen van de nieuwe eigenaar van de berichtendienst was het ontslaan van vier topmanagers binnen het bedrijf.

Ceo Parag Agrawal, financieel directeur Ned Segal, algemeen adviseur Sean Edgett en hoofd juridische zaken Vijaya Gadde kunnen op zoek naar een nieuwe baan. Bronnen melden aan de The New York Times dat zeker een van de vier hardhandig uit het kantoor van Twitter verwijderd moest worden.

Nu de deal officieel is afgerond komt een einde aan een overname-soap van ongeveer een half jaar. Musk deed in april een bod op Twitter voor 44 miljard dollar, maar trok dat in juni weer in, omdat de berichtendienst hem voorgelogen zou hebben over het aantal geautomatiseerde accounts dat op het netwerk actief is. Twitter sleepte Musk hierop voor de rechter, waarna de miljardair vrij snel liet weten de deal toch te willen laten doorgaan.

De Tesla-baas ging woensdagochtend onaangekondigd langs bij het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco. Hij tweette een filmpje waarin te zien is hoe hij het hoofdkantoor van Twitter binnenwandelt met een wasbak in zijn handen en schreef daarbij: ‘Entering Twitter HQ. Let that sink in’ (‘Binnenkomst op het hoofdkantoor van Twitter. Laat dat even op je inwerken’, een wasbak is in het Engels een ‘sink’).

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Musk veranderde ook de biografie op zijn Twitter-profiel naar ‘Chief Twit’ en paste zijn locatie aan naar ‘Twitter HQ’. Medewerkers zouden een interne memo gekregen hebben waarin wordt aangekondigd dat Musk hen vrijdag toespreekt.

Donderdag tweette Musk een verklaring waarin hij schrijft dat hij het bedrijf koopt ‘om de mensheid, waar ik zoveel van houd, te helpen’. Ook noemt hij het ‘belangrijk dat we een gemeenschappelijk dorpsplein hebben waar iedereen kan samenkomen.’ Hij benadrukt daarbij wel dat zo’n ‘dorpsplein’ ‘geen ‘hellevuur mag worden, waar alles kan gezegd worden zonder consequenties.’

Musk liet eerder weten dat hij ingrijpende plannen heeft voor het sociale medium, zo zou hij de mate waarin berichten gemodereerd worden drastisch willen terugschroeven en het hele bedrijfsmodel op de schop willen nemen. Ook zou zeker driekwart van het personeel de laan worden uitgestuurd zodra Musk bij Twitter aan het roer komt te staan, zo berichtteThe Washington Post vorige week.

De overname door Musk betekent dat Twitter van de beurs wordt gehaald en de aandeelhouders 54,20 dollar krijgen in ruil voor ieder aandeel dat ze van het bedrijf in bezit hebben. Om het geld voor de overname bij elkaar te krijgen heeft Musk een aantal bekende investeerders aangetrokken, zoals de oprichter van softwarebedrijf Oracle Larry Ellison en het cryptobedrijf Binance. De Saudische prins Al-Waleed bin Talal al-Saoed behoudt zijn belang in Twitter van net geen 4 procent.