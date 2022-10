Geen tekst van ‘Poetins brein’ meer in Nederlands filosofieboek

Een controversiële bijdrage van Poetins huisideoloog Aleksandr Doegin is in alle stilte verwijderd uit een Nederlandse filosofiebundel. Ook Yuval Harari heeft zich teruggetrokken uit het betwiste project.

Wat voorafging: op de Frankfurter Buchmesse werden uitgevers gezocht voor een bundel filosofische teksten over ‘grenzen, waarheid, vrijheid en identiteit’, en hoe onze kijk op die begrippen veranderd is tussen het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de oorlog in Oekraïne. De titel, The last penguin of Kyiv, deed denken aan de succesroman Death and the penguin (Picknick op het ijs) van de Oekraïense schrijver Andrej Koerkov.

Die was ontzet om tussen de filosofen ook Aleksandr Doegin te zien staan, huisideoloog van Poetin, brein achter de annexatie van de Krim in 2014 en een verdediger van de oorlog met Oekraïne. Zijn dochter Darja Doegina kwam in augustus om door een autobom die waarschijnlijk voor hem was bedoeld. Koerkov noemde Doegin in deze krant ‘de Russische Goebbels’ en was vooral gechoqueerd dat zijn tekst in het hoofdstuk ‘waarheid’ zou komen. Hij alarmeerde op Twitter collega-schrijvers over het project.

Ondertussen is Doegins naam in alle stilte afgevoerd op de site en het ontwerp voor de kaft. Initiatiefnemer Boudewijn Richel, organisator van het filosofische festival G10 van de Economie en Filosofie, verdedigde de opname van Doegin als filosoof, niet als politicoloog, maar had in de Nederlandse krant De Volkskrant al aangegeven dat hij door de kritiek waarschijnlijk voor deze oplossing zou kiezen.

Bij navraag bevestigden de woordvoerders van Yuval Harari dat hij niet op de hoogte was dat in het boek ook een bijdrage van Doegin zou staan. De Israëlische denker heeft zich ondertussen ook uit het project teruggetrokken. De tekst in het boek zou een bewerking worden van een gesprek dat Harari tijdens een Brits festival met Slavoj Zizek voerde. ‘Maar noch de bewerking, noch de finale tekst is ter goedkeuring naar ons gestuurd, zoals vooraf was geëist en beloofd.’