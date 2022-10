VN-medewerker veroordeeld voor verkrachtingen tijdens humanitaire missies

Een voormalige medewerker van de Verenigde Naties is donderdag in een rechtbank in New York veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het drogeren en verkrachten van vrouwen tijdens humanitaire missies in het Midden-Oosten.

Karim Elkorany heeft minstens twintig vrouwen gedrogeerd en seksueel misbruikt tijdens werkreizen naar Irak, Egypte en de Verenigde Staten. Negen slachtoffers getuigden in de rechtbank dat ze verkracht werden terwijl ze bewusteloos waren en dat ze niet wisten dat Elkorany hen had gedrogeerd.

De voormalige VN-medewerker had in mei al schuldig gepleit op beschuldiging van aanranding en liegen tegen de FBI. Rechter Naomi Reice legde de dertiger donderdag dan ook de zwaarst mogelijke straf op. Ze wees er met name op dat de medicijnen die hij zijn slachtoffers toediende blijvende schade hadden kunnen veroorzaken.

Een van de vrouwen die getuigden, een Koerdische journaliste, zei: ‘Het heeft mijn leven verwoest. Ik heb de afgelopen zes jaar geprobeerd het stukje bij beetje weer op te bouwen. Het trauma als gevolg van de verkrachting verspreidde zich als een kanker in elke hoek van mijn leven.’

De openbare aanklager onderstreepte ook dat Elkorany bewusteloze vrouwen fotografeerde en hen met opzet soa’s gaf omdat hij geen condoom droeg. ‘Het gaat om monsterlijke misdaden’, klonk het.

Elkorany begon in 2005 bij de VN te werken bij internationale hulp, ontwikkeling en relaties. Hij werkte tussen 2013 en 2016 voor Unicef in Irak, alvorens hij werd bevorderd tot communicatiespecialist. Hij reageerde kort tijdens de hoorzitting: ‘Mijn daden zullen mij de rest van mijn leven achtervolgen.’

De VN zei in een verklaring: ‘Wij prijzen de moed van de vrouwen die naar voren zijn gekomen. We hopen dat dit vonnis al zijn slachtoffers het gevoel geeft dat gerechtigheid is geschied.’