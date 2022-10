Waarom we het woord trauma beter wat minder zouden gebruiken

‘Laten we, terwijl we allemaal het trauma verwerken, vooral degenen onder ons die afgezien hebben in die ruimte, wat liever zijn voor elkaar.’ Dat schreef een Amerikaanse journaliste toen Ye/Kanye West met zijn ‘White Lives Matter’-T-shirt opdook. De uitspraak bleef hangen bij collega Max De Moor. Gebruiken we het woord ‘trauma’ niet te pas en te onpas?

Het is een harde stiel, de modejournalistiek. Dan rep je je een hele week door Parijs van interview naar defilé, krijg je last minute een uitnodiging voor Kanye Wests geheime show in de bus. Je volgt het bolletje op Google Maps naar de exclusieve locatie, op een steenworp van de Arc de Triomphe. Een leegstaand kantoorgebouw, zo blijkt. Vervolgens laat de rapper en modeontwerper twee uur op zich wachten. Wanneer dan eindelijk modellen op de catwalk verschijnen, dragen ze T-shirts met het opschrift ‘White Lives Matter’.

Fuck off, moet Vogue-journaliste Gabriella Karefa-Johnson gedacht hebben. Ze schreef haar frustratie van zich af op Instagram. Eerst met een kots-emoji, dan met een analyse die refereerde aan Duchamp en de conclusie dat het T-shirt ‘geen kunst’ was. Integendeel, het was ‘puur geweld’. Ze sloot af met het zinnetje dat ik hierboven citeer. Wie erbij was, werd blootgesteld aan ‘trauma’.

Ik rolde met mijn ogen toen ik het las. Trauma, really? Natuurlijk zijn shirts met een extreemrechtse slogan onmogelijk goed te praten, maar ik vermoed dat geen van de aanwezigen nat in het zweet wakker is geworden bij een visioen van een ‘White Lives Matter’-shirt uit de collectie van West.

Trauma-inflatie

Het ergert me al langer, hoe ‘trauma’ de laatste jaren alles en niets is gaan betekenen. De Australische onderzoeker Nick Haslam heeft het ‘concept creep’ gedoopt. Zijn onderzoek wees uit dat ‘trauma’, ‘mental disorder’ (psychische stoornis), ‘abuse’ (misbruik), ‘prejudice’ (vooroordeel) en ‘bullying’ (pesten) steeds meer dingen zijn gaan betekenen. Er treedt ‘semantische inflatie’ op: termen die met psychologisch leed te maken hebben, dreigen uitgehold te raken.

Dat is niet zonder risico, waarschuwt hij in een opiniestuk dat zes jaar geleden verscheen in Amerikaanse kranten. Haslam vreest dat ongeluk ‘trauma’ noemen het risico inhoudt dat we ‘elke gebeurtenis in een ramp veranderen, waarna we hulpeloos en gebroken achterblijven’. De psychiatrie is daarom erg voorzichtig met de definitie. Oorspronkelijk werd het woord alleen gebruikt voor soldaten die kampten met posttraumatische stress. Later kwamen daar ook overlevers van seksueel geweld en levensbedreigende situaties bij. Vandaag spreekt het standaardwerk voor psychische stoornissen DSM-5 over ‘trauma’ wanneer een gebeurtenis ons mentaal welzijn grondig verstoort. Dat is iets anders dan ‘elke ervaring waarvan ik negatieve gevolgen ondervind’.

Taal vormt de werkelijkheid, is het argument van Haslam. Zou het? Zien mensen echt het verschil niet tussen een hyperbool en een medische term? Journalist James Greig vindt het moeilijk te geloven. Niet ‘concept creep’ is het probleem, vindt hij, maar de populariteit van het traumanarratief in onze popcultuur. Het is trending op Tiktok, vernietigend in het gehypete boek Een klein leven, moordend voor de onschuld in Oscarwinnaar Moonlight. Popzangeres Pink legde in 2017 de vinger op de wonde: ‘My beautiful trauma’, zong ze.

Lugubere obsessie

Greig geeft toe dat hij zelf iemand was die zijn ‘beautiful trauma’ koesterde. In het traumanarratief zag hij bevestiging voor zijn gevoel van onmacht, dat hij toeschreef aan een ongelukkige jeugd. ‘Mijn leven was voorbestemd om vreselijk te zijn en ik was voor niets verantwoordelijk’, getuigde hij in The Guardian. Later besefte hij dat ‘we meer zijn dan de som van al het slechte dat ons is aangedaan’. Het traumanarratief riskeert ons daar blind voor te maken, vindt hij.

Ik denk dat daar de kern van mijn ergernis ligt. De ‘concept creep’ trivialiseert echte trauma’s en een traumanarratief voedt een lugubere obsessie. Maar ben ik dan zoveel beter? Ik werp een blik op mijn boekenkast. Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong (migrantentrauma), In het droomhuis van Carmen Maria Machado (huiselijk geweld), de boeken van Édouard Louis (klassetrauma), Mijn jaar van rust en kalmte van Ottessa Moshfegh (onverwerkte rouw), Een stralende toekomst (aidstrauma). Mijn meest afgespeelde artiest? Perfume Genius (queer trauma). Jeetje. Het traumanarratief is langs de voordeur naar binnen gekomen, heeft zijn schoenen uitgedaan en de voetjes netjes onder tafel geschoven. Wat eten we vanavond? De pijn van anderen!

Een toekomst. Daar zit de crux, wat mij betreft. Als we trauma gelijkstellen met ‘hulpeloos’, ‘gebroken’, of ‘onherstelbaar’, is het verontrustend dat we het woord voor elke negatieve gebeurtenis bovenhalen. In de artikels die ik las over onze obsessie met trauma wordt maar zelden gesproken over ‘integratie’, de tweede fase in traumaverwerking. Mensen kunnen extreem heftige gebeurtenissen een plaats geven. Ze blijven pijnlijk, maar verlammen ons niet meer. Dat koester ik in mijn boekencollectie: het zijn stemmen die zingen van aan de overkant.

Misschien ben ik te streng voor mezelf. Als ik eerlijk ben, las ik het merendeel van die boeken in een periode dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Ik haalde geen plezier uit het priemen in het zwarte gat van anderen, maar wel troost. In een geslaagde afrekening met het verleden zit ook veel kracht. Édouard Louis bedrijft politiek met zijn trauma. Ocean Vuong streeft naar eerherstel voor zijn moeder. Carmen Maria Machado probeert de controle terug te krijgen na een horrorrelatie. Of zoals Ocean Vuong over Perfume Genius schreef: ‘Als ik naar hem luister, gaat er een krachtige siddering door mijn lijf.’ Hij zingt ‘zichzelf een toekomst in’.

En u, beste lezer, vindt u dat we het leven tegenwoordig overdramatiseren? Ziet u ook overal trauma’s? Mail ons (lieve.vandevelde@standaard.be)