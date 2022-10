Russische presentatrice en vermoedelijke peetdochter van Poetin naar Litouwen gevlucht

De Russische tv-bekendheid en ex-presidentskandidate Ksenia Sobtsjak is gevlucht naar Litouwen. Sobtsjak is de dochter van Vladimir Poetins voormalige baas en volgens geruchten is ze ook de peetdochter van de Russische president. De journaliste kwam Litouwen binnen met een Israëlisch paspoort.

Ksenia is de dochter van Anatoli Sobtsjak, de eerste vrij verkozen burgemeester van Sint-Petersburg in het begin van de jaren 90. Hij was ook de politieke mentor van de huidige Russische president Vladimir Poetin. Daarom genoot Ksenia lange tijd meer vrijheid in haar thuisland dan andere leden uit de oppositie.

Sobtsjak, een bekend mediafiguur in Rusland, vergaarde bekendheid als presentatrice van een realityshow. Ze stelde zich ook kandidaat voor het Russische presidentschap in 2018, een zet die volgens critici een publiciteitsstunt was om de indruk van concurrentie te wekken voor de topjob. Aleksej Navalny, die werd uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen, noemde Sobtsjak nog een neptegenstander. Kort na de race ging Sobtsjak aan de slag bij de Russische staatstelevisie.

Hoewel Sobtsjak een figuur is in de kring van de Russische president, is ze toch op de vlucht geslagen. Eerder deze week werd haar manager gearresteerd wegens vermeende afpersing en werd een van haar huizen in Moskou doorzocht.

Officieel is het onderzoek nog niet bevestigd, maar volgens een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de presentatrice beschuldigd van ‘ernstigere zaken’ dan enkel chantage. Sobtsjak kon volgens Russische media een arrestatiebevel omzeilen nadat ze de politie om de tuin leidde door een vliegticket naar Istanboel te kopen. In werkelijkheid stak ze de Wit-Russische grens over met Litouwen.

‘Geen bedreiging voor Litouwen’

‘Wij hebben nog geen concrete inlichtingen ontvangen dat ze een bedreiging zou vormen voor de Litouwse staat’, reageerde Darius Jauniskis, hoofd van de Litouwse inlichtingendienst. De Russische mediafiguur zou dinsdagnacht de grens met Litouwen hebben overgestoken door middel van een Israëlisch paspoort – dat ze al in april aanvroeg.

Toch is het land wantrouwig tegenover Sobtsjak. Litouwen, Letland en Estland hebben sinds september uit solidariteit met Oekraïne een inreisverbod ingesteld voor Russische burgers met een toeristenvisum. Volgens Jauniskis hoeft ze geen visum aan te vragen en kan ze tot negentig dagen in de Baltische staat verblijven.

‘Sobtsjak probeerde altijd op beide stoelen te zitten’, schreef Alexander Rodniansky, een prominente in Oekraïne geboren filmregisseur en vriend van Sobtsjak, donderdag op Instagram. Volgens de regisseur probeerde de mediafiguur journalistiek te bedrijven terwijl ze sterke banden onderhield met de Russische elite. ‘Dat was vroeger misschien mogelijk, maar de tijden zijn veranderd. En nu is ze op de vlucht voor een verzonnen zaak tegen haar.’