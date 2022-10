Podcast | Als de werkelijkheid niet meer klopt: wat is een psychose en hoe herstel je?

Een psychose - wie het meemaakt, geraakt het contact met de werkelijkheid gedeeltelijk of volledig kwijt. Meer mensen dan je denkt, maken het mee en toch bestaan er nog zo veel misvattingen rond. Hoe is het om een psychose mee te maken? Én hoe herstel je ervan?





We praten erover met professor Stijn Vanheule, auteur van het boek ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’. En met Leen Verhaert, die het zelf doormaakte en nu coördinator van PsychoseNet.be is, een online platform waar je veel informatie over psychose kan vinden.

