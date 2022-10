Is het u misschien al opgevallen dat elke Britse premier die regeerde de afgelopen jaren zijn of haar toespraken houdt vanachter een ander spreekgestoelte? Ze zijn verschillend van vorm, grootte en houtkleur en zeggen misschien wel iets over de mensen die erachter staan. Met een prijskaartje tussen de 2.000 en 4.000 euro blijven ze niet onbesproken. Bekijk de premiers en hun spreekgestoelte in bovenstaande video.