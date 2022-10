Crèche wordt duurder voor ouders: ‘Het is onverantwoord, dat krijg je niet uitgelegd’

De Vlaamse regering indexeert de prijs van de crèche voor ouders, maar niet de eigen bijdragen. Daardoor zullen zo’n 100.000 gezinnen vanaf januari 2023 tot 60 euro per maand extra moeten betalen voor kinderopvang voor baby’s en peuters.

Ieder jaar voert de Vlaamse overheid een indexering door van de tarieven die ouders betalen voor de opvang van baby’s en peuters. Dit jaar gaat het om een stijging van 9,86 procent, net geen 10 procent. De nieuwe bedragen zullen aanvangen vanaf januari volgend jaar.

In crèches die gesubsidieerd worden, hangen die tarieven samen met het inkomen. Verdient iemand veel, dan betaalt die persoon vandaag tot zo’n 30 euro per dag, het huidige maximumbedrag. Wie in armoede leeft of aan andere bepaalde voorwaarden voldoet, betaalt 5 euro per dag. Wie voor zijn of haar kind voltijdse opvang nodig heeft, zal door de indexering tussen 10 en 60 euro meer betalen per maand. Ongeveer 100.000 gezinnen zullen hun factuur vanaf januari zien stijgen.

Opvallend: de Vlaamse regering indexeert voorlopig haar eigen bijdrage aan de factuur niet. Dat onderdeel van de subsidies wordt gebruikt voor de ‘werkingskosten’ van een crèche, zoals de aankoop van pampers en voeding of de maandelijkse kosten voor gas, water en elektriciteit – kosten waardoor veel crèches het tegenwoordig net moeilijker hebben door de fors gestegen prijzen. Het kabinet van minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wijst er wel op dat er een ‘inspanning’ komt van de overheid voor de energiefactuur van de crèches. Hoeveel dat zal zijn, is onbekend.

Oppositie reageert scherp

De Vlaamse oppositiepartij Vooruit vindt dat de regering de factuur op deze manier ‘doorschuift’ naar de ouders en wijst erop dat Vlaanderen eerder al besliste om het Groeipakket niet volledig te indexeren. Hannes Anaf (Vooruit) vindt dat de regering ‘onverantwoord beleid’ voert. ‘We moeten elke keer vaststellen dat de Vlaamse regering een heel dubbele houding aanneemt over indexering’, zegt hij. ‘Wat mensen moeten betalen, daar wordt eigenlijk niet over nagedacht, dat wordt automatisch geïndexeerd. Maar waar mensen recht op hebben en nood aan hebben, dat is telkens een groot probleem. De factuur wordt hier integraal naar de ouders gestuurd.’

Het leeuwendeel van de crèches in Vlaanderen is gerelateerd aan inkomen. Mensen die weinig verdienen en nood hebben aan kinderopvang, hebben het volgens Anaf sowieso al moeilijk om rond te komen. ‘In plaats van dat de regering hen helpt om de gestegen energie- en andere facturen te betalen, komt dit er nog eens bovenop’, zegt Anaf. ‘Het is onverantwoord. Dat krijg je niet uitgelegd aan de mensen.’

•‘Zonder kinderopvang zijn vrouwen de dupe, dat weten we allemaal’

Ook Groen-parlementslid Celia Groothedde reageerde scherp op de prijsverhoging voor ouders. ‘In plaats van zelf eindelijk te investeren in de kinderopvang, die in diepe crisis zit, verhoogt de regering-Jambon zonder verpinken de factuur voor ouders’, zegt Groothedde. ‘Dat is onbegrijpelijk, zeker nu heel wat gezinnen moeite hebben de stijgende facturen te betalen door de hoge inflatie. Dat is kil, asociaal beleid.’

Het kabinet van minister Crevits stelt dat de indexering moeilijk terug te draaien was omdat die ‘regelgevend’ vastgelegd is. ‘Maar we begrijpen de bezorgdheden van de ouders, zeker in tijden waarin de kosten stijgen.’