Basispakket energie goedgekeurd, ziektebriefje voor één dag afgeschaft

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het licht op groen gezet voor een hele reeks wetsontwerpen. Een overzicht.

Basispakket energie

De plenaire vergadering van de Kamer heeft het basispakket energie goedgekeurd waardoor consumenten een tegemoetkoming krijgen voor gas en elektriciteit. Het gaat om 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit per maand voor de maanden november en december.

Iedereen met een variabel energiecontract of met een vast contract dat dateert van na 30 september vorig jaar krijgt dat basispakket. Tweede verblijven komen niet in aanmerking. De toekenning van de bedragen verloopt automatisch via de factuur. Ook mensen met een collectieve meter, bijvoorbeeld in oude appartementsgebouwen, zullen het basispakket krijgen.

Intussen heeft de regering al beslist om het basispakket te verlengen tot het einde van de winter.

Groen licht voor afbetalingsplannen RSZ-bijdragen

Werkgevers die in financiële problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, kunnen uitstel krijgen van betaling van RSZ-bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar.

Ziektebriefje voor één dag gedeeltelijk afgeschaft

Werknemers van bedrijven met meer dan vijftig medewerkers zullen drie keer per jaar afwezig kunnen zijn wegens ziekte zonder medisch getuigschrift. De maatregel moet de administratieve last voor huisartsen beperken.

Dat het ziektebriefje voor één dag deels verdwijnt, betekent niet dat er geen controle meer kan zijn, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder: de werkgever kan nog altijd vragen dat een werknemer de reden voor afwezigheid toelicht.

Minimumpensioen voor zowat 17.000 meewerkende echtgenoten

Partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) van zelfstandigen die minstens 90 dagen per jaar meewerken in de zaak en geen andere inkomsten hebben, krijgen het statuut van meewerkende echtgenoot. Sinds 2005 kunnen zij ook pensioenrechten opbouwen, maar voor veel oudere meewerkende partners kwam dat te laat, omdat ze niet voldoende loopbaanjaren op de teller hebben staan om een minimumpensioen te krijgen.

Het wetsontwerp van Clarinval past de referteperiode voor de berekening aan, waardoor meewerkende echtgenoten geboren tussen 1956 en 1968 nu wel in aanmerking komen voor het minimumpensioen. De maatregel treedt in werking voor alle pensioenen die vanaf 1 januari 2023 ingaan.

Nieuwe treinen moeten minstens acht plaatsen voor fietsen voorzien

Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn in Belgische wetgeving. De maatregel moet ook plaats vrijmaken voor personen met een beperkte mobiliteit, omdat de fietsen niet langer de plaatsen innemen van bijvoorbeeld rolstoelen. Daarnaast krijgt het stations- en treinpersoneel een opleiding om beter tegemoet te komen aan de noden van minder mobiele mensen.

Noodmaatregelen rond personeelstekort in de zorg

De zorgsector kampt al jaren met een personeelstekort. Studenten, tijdelijk werklozen, gepensioneerden en werknemers in een verlofstelsel zullen daarom vlotter ingezet kunnen worden in de zorg.

De regering besliste afgelopen zomer al om een pakket noodmaatregelen in te voeren. Nieuw is de maatregel dat een gepensioneerde vrijgesteld wordt van socialezekerheidsbijdragen voor het loon dat in de zorgsector wordt verdiend. Dat moet meer gepensioneerden aansporen aan de slag te gaan in ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

De maatregelen zijn tijdelijk, tot eind dit jaar, al kunnen ze met zes maanden worden verlengd. Het is de bedoeling dat de regering op langere termijn meer structurele maatregelen voorziet.

Slachtoffers intrafamiliaal geweld moeten niet meer verplicht deelnemen aan bemiddeling

Vandaag kan een rechter een bemiddeling opleggen als hij meent dat verzoening mogelijk is, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheidingsprocedure, en dat zelfs op vraag van slechts een van beide partijen.

Recht om vergeten te worden breidt uit en gaat sneller in

Het zogenaamde recht om vergeten te worden dat al bestaat voor de schuldsaldoverzekering voor wie ooit aan een ernstige ziekte heeft geleden, wordt uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen.

Een verzekering gewaarborgd inkomen vergoedt het inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Mensen met een chronische aandoening of ex-kankerpatiënten ondervinden nu moeite om zo’n verzekering af te sluiten, of moeten een hoge bijpremie betalen.