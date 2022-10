Nederlandse vissers hebben donderdagochtend op het Kanaal nabij Calais een man gered die vastzat op een boei. ‘Hij was uitgeput en zwaar onderkoeld.’

De Britse kajakker zei aan Teunis de Boer, de kapitein van de Franse vissersboot Madeleine, dat hij op 15 oktober was vertrokken uit Dover en met zijn kajak was omgeslagen. Hij hield zich in leven met zeewier, krabbetjes en wat mosselen. De man was aan het eind van zijn krachten toen hij werd opgemerkt.

‘Het was een uur of elf, we voeren door het Kanaal en passeerden een boei die een droge bank aangeeft’, vertelde Teunis de Boer aan de NOS. ‘We kwamen dichterbij, ik was bezig mijn elektronische logboek in te vullen, toen ik iets zag bewegen op die boei. Ik pakte mijn verrekijker en zag iemand in een zwembroek op die boei, die heen en weer zwiepte.’

De bemanning van het schip gooide reddingsboeien en de man werd aan boord gehesen. ‘We hebben hem afgedroogd en in de kombuis op temperatuur laten komen. Hij dronk een paar liter water, hij had dagen niet geslapen, zijn ogen zaten diep in hun kassen.’

De Franse kustwacht stuurde een helikopter, die de 28-jarige man naar het ziekenhuis bracht. De kapitein spreekt van een wonder. Normaal zouden ze in die buurt niet vissen. Omdat de vangst eerder op de dag was tegengevallen, zochten ze betere visgronden. ‘Voor hetzelfde geld waren we er zo aan voorbijgevaren en het had niet langer moeten duren.’