Luc Sels over verkrachtingszaak: ‘Ik sta achter de beslissingen die we hebben genomen’

Volgens rector Luc Sels heeft de KU Leuven gedaan wat moest in de verkrachtingszaak waarin professor F.D. (64) veroordeeld is. Dat zei Sels op Radio 1. ‘We kunnen ons als universiteit niet boven de rechtsstaat zetten.’

‘De drempel om een melding te maken is na deze week nog hoger geworden voor slachtoffers’, zei KU Leuven-rector Luc Sels op Radio 1. Sels had het over de mediastorm waarin de universiteit is beland nadat vragen waren gerezen over hoe ze een zaak had aangepakt waarin professor F.D. veroordeeld werd voor de verkrachting van een van zijn studenten.

• Al jaren waren er signalen, toch bleef F.D. onaantastbaar

Onder anderen de Leuvense studenten reageerden teleurgesteld over de afwachtende communicatie van hun universiteit. ‘Het rapport van regeringscommissaris dat woensdag werd voorgelegd, toont aan dat binnen de universiteit de juiste procedures werden gevolgd’, benadrukt de rector. ‘Ik sta sterk in mijn schoenen. We hebben de juiste stappen gezet. Het slachtoffer had gevraagd om de discretie te bewaren, en dat hebben we gedaan.’

Toch was het na de eerste geruchten over de professor jaren wachten op een definitieve veroordeling voor verkrachting. ‘We kunnen ons als universiteit niet boven de rechtsstaat zetten’, zei de rector. ‘We kunnen geen paniek zaaien nog voordat de man veroordeeld is. Daarom hebben we de Nederlandse universiteiten (waar F.D. nog gastlessen bleef geven, red.) toen niet op de hoogte gebracht. Ook daar staan we recht in onze schoenen. Het is dankzij die discretie dat de man nu achter de tralies zit.’

• Commentaar | Wat zal een jonge vrouw voortaan doen als ze in een vergelijkbare situatie belandt als de studente die verkracht werd?

Donderdagavond werd ook nog een professor inspanningsfysiologie door de KU Leuven uit zijn functie gezet na aanhoudende klachten over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. De klachten tegen de man gaan terug tot 2010, en waren eerder dit jaar het voorwerp van een Pano-reportage. ‘De betrokkenen werden op 8 oktober op de hoogte gebracht van onze beslissing. De communicatie gebeurde pas laat volgens Sels, ‘zodat de faculteit in alle rust kan blijven werken en het klimaat in de groep goed blijft’.

Luc Sels zei ook nog dat hij op de hoogte is van andere gelijkaardige casussen aan de KU Leuven.