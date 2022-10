Geen auto’s op diesel of benzine meer vanaf 2035

De drie instellingen van de EU hebben een akkoord bereikt over de invoering van een verbod op de verkoop van nieuwe wagens en bestelwagens met brandstofmotor vanaf 2035. Volgens het akkoord moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 verminderd worden met 55 procent voor nieuwe auto’s en met 50 procent voor nieuwe bestelwagens in vergelijking met 2021.

‘We zijn net klaar met de onderhandelingen over de CO2-normen voor auto’s. Historisch EU-klimaatbesluit dat de doelstelling van 100 procent emissievrije voertuigen in 2035 definitief bevestigt, met tussentijdse mijlpalen in 2025 en 2030’, tweette het Franse Europarlementslid Pascal Canfin, voorzitter van de Milieucommissie van het Europees Parlement. ‘We hebben een overeenkomst’, tweette ook een woordvoerder van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad.

• Analyse | Uitstootnormen duwen klassieke auto naar de uitgang

De goedgekeurde tekst baseert zich op een voorstel van de Commissie in juli 2021 en voorziet de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Europa vanaf 2035 tot nul te reduceren. Dat komt neer op de facto stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen in de EU op die datum, evenals van hybrides (benzine-elektrisch), ten gunste van volledig elektrische voertuigen.

We did it, we hebben een deal! Vanaf 2035 zijn nieuwe auto's en bestelwagens klimaatvriendelijk en worden schone auto’s toegankelijker voor iedereen. pic.twitter.com/BYsTErbwaZ — Jan Huitema (@jhuitema) October 27, 2022

Terwijl de auto, het belangrijkste vervoermiddel voor Europeanen, iets minder dan 15 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vertegenwoordigt, moet de nieuwe regelgevingen bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen, in het bijzonder koolstofneutraliteit tegen 2050.

Dit is het eerste akkoord over een tekst van het Europese klimaatpakket (’Fit for 55’), bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het verankert de CO2-emissiereductiedoelstelling voor 2030 van -55 procent voor nieuwe auto’s en -50 procent voor nieuwe bestelwagens in vergelijking met 2021.

Er wordt een afwijking toegestaan aan ‘niche’-fabrikanten of fabrikanten die minder dan 10.000 voertuigen per jaar produceren, waardoor ze tot 2036 kunnen worden uitgerust met een verbrandingsmotor. Deze clausule - ook wel het ‘Ferrari-amendement’ genoemd - zal vooral luxemerken ten goede komen.