Besmettingen en ziekenhuisopnames blijven dalen

Tussen 21 en 27 oktober zijn in ons land elke dag gemiddeld 83,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, een kwart minder dan een week eerder. Dat blijkt uit de voorlopige coronacijfers van Sciensano. Alle parameters staan weer in het groen.

Er liggen nu 1.218 mensen in het ziekenhuis, een daling met 19 procent. Van hen liggen er 69 op intensieve zorg, een daling met 9 procent.

Het aantal besmettingen daalde tussen 18 en 24 oktober met 37 procent, tot gemiddeld 1.599 per dag. Er werden ook 24 procent minder testen uitgevoerd dan een week eerder. De positiviteitsgraad bedraagt 19,7 procent.

In dezelfde periode stierven elke dag gemiddeld 8,6 mensen met of aan het virus, een daling met 8 procent. In totaal kwamen sinds het begin van de pandemie al 32.902 mensen om het leven.

Het reproductiegetal ligt op 0,80. Wanneer dat getal lager ligt dan 1, neemt de epidemie af in kracht.