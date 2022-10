Politie New York waarschuwt voor aanslagen van extremisten tijdens midterms

De politie van New York waarschuwt voor aanslagen van extremisten tijdens de midterms op 8 november. Dat meldt persbureau Reuters donderdag, op basis van een interne memo die naar medewerkers van de politie gestuurd zou zijn.

In het bericht wordt opgeroepen tot ‘verhoogde waakzaamheid’ in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De vrees is dat extremisten zich richten op politieke evenementen en stembureaus. Medewerkers van stembureaus, kandidaten voor de midterms en mensen die naar politieke bijeenkomsten gaan lopen mogelijk gevaar, zo klinkt het.

In juli probeerde een man de Republikeinse kandidaat voor de post van gouverneur van de staat New York, Lee Zeldin, neer te steken terwijl deze stond te speechen op een campagnebijeenkomst in Fairmont, New York. Zeldin raakte hierbij niet gewond en de aanvaller werd gearresteerd.

Er zouden geen concrete aanwijzingen zijn dat er aanslagen gepland worden op 8 november, in New York of elders in de Verenigde Staten.