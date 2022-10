Ye buitengezet bij onaangekondigd bezoek aan schoenenbedrijf Skechers

De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, is hardhandig de deur uitgezet toen hij woensdag onaangekondigd op bezoek ging bij een kantoor van schoenenproducent Skechers in Los Angeles.

Dat schrijft het bedrijf in een verklaring. Ye zou al filmend het kantoor binnengelopen zijn, vergezeld door een paar van zijn medewerkers. Het bezoek was volgens Skechers ‘onaangekondigd en zonder uitnodiging’.

‘Skechers overweegt niet en is ook niet van plan om met West samen te werken. We veroordelen zijn recente verdeeldheid zaaiende opmerkingen en tolereren geen antisemitisme of enige andere vorm van haatzaaiende uitlatingen’, zo klinkt het.

Dinsdag werd bekend dat sportkledingmerk Adidas de samenwerking met Ye heeft opgezegd, nadat hij bij een modeshow in Parijs rondliep in een t-shirt waarop ‘White Lives Matter’ stond. Deze uitspraak wordt gebruikt door groepen die de racistische ideologie van blanke overheersing aanhangen, waaronder de Ku Klux Klan en is een reactie op de Black Lives Matter-beweging, die opkomt voor de rechten van mensen van kleur.

Ook werd Ye onlangs van Instagram gegooid, omdat hij collega-rapper Diddy ervan beschuldigde ‘onder invloed te staan van de Joden’. Twitter blokkeerde hem de toegang tot zijn account nadat hij tweette ‘Go death con 3 on Jewish people’, waarmee hij verwees naar ‘defcon’, een classificatie die de Amerikaanse veiligheidsdiensten gebruiken om dreigingen ten opzichte van de VS te categoriseren.

Naast Adidas zetten ook Gap, Foot Locker en TJ Maxx Ye aan de straat vanwege zijn recente gedrag. Ook modeblad Vogue, modehuis Balenciaga en het platenlabel Def Jam liet weten niet meer met de rapper samen te willen werken.