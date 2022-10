Dode bij steekpartij in Italië

Bij een steekpartij in een supermarkt in de buurt van Milaan is één persoon overleden en zijn vier tot zes anderen gewond geraakt, afhankelijk van de bron. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe.

Een medewerker van de Carrefour-supermarkt is overleden nadat een man met een mes uit de schappen van de winkel mensen begon aan te vallen in de stad Assago. Onder de gewonden is ook de Spaanse voetballer Pablo Mari (29), melden diverse voetbalsites.

Arsenal, de werkgever van Mari, heeft aan Sky Sports laten weten dat de verdediger in zijn rug is geraakt, maar dat zijn verwondingen niet ernstig zijn. ’Pablo Mari heeft een vrij diepe wond in zijn rug, die geen vitale organen zoals de longen heeft geraakt’, laat ceo van Arsenal, Adriano Galliani, weten. ‘Zijn leven is niet in gevaar.’ Mari is door Arsenal uitgeleend aan het Italiaanse Monza.

Een 46-jarige verdachte is aangehouden. Het motief voor de aanslag is niet duidelijk.