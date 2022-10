Anderlecht tuint er ook onder nieuwe coach Veldman in

In de eerste wedstrijd onder interim-coach Robin Veldman gooide Anderlecht tweemaal een voorsprong weg. Twee keer liet het zich vloeren op stilstaande fase. Een kans om vertrouwen op te doen tegen het Roemeense zwakke broertje FCSB werd grandioos gemist.

‘Anderlecht zit diep, maar kan nog dieper zakken’, waarschuwde Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute maandagavond, enkele uren nadat hij zijn zelfgekozen trainer Felice Mazzu had ontslagen. De media-ondernemer hield een weinig enthousiasmerend pleidooi om de verwachtingen niet te hoog te leggen in het Astridpark. Zijn boodschap: het geld is op, de weg naar de top zal lang en vol hindernissen zijn.

Bij de eerste hindernis voor de nieuwe interim-trainer Robin Veldman struikelde Anderlecht al. Twee keer kwam het op voorsprong tegen FCSB uit Boekarest, dat in deze groep als zwakke broertje geldt. Zijn enige punt in de campagne had het verdiend in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. Tegen het Deense Silkeborg werd twee keer met een forfaitscore verloren.

Anderlecht had de kans onder de nieuwe (interim-)coach Robin Veldman vertrouwen op te doen, maar miste die grandioos. Twee keer kwam het op voorsprong, twee keer liet het zich vloeren op stilstaande fase. Telkens ging een ervaren speler in de fout. Eerst verloor Jan Vertonghen het kopbalduel na een vrije trap, daarna ging ook doelman Hendrik Van Crombrugge niet vrijuit na een corner. Hij duwde de poging van Razvan Oaida in de voeten van verdediger Joyskim Dawa. De paar duizend Roemeens fans kirden van de pret in het Lotto Park.

Robin Veldman had woord gehouden en voor een 4-2-3-1-opstelling gekozen die dichter aansloot bij de filosofie van Mazzu’s voorganger Vincent Kompany. Lior Refaelov kreeg een basisplaats en moest samen met Yari Verschaeren steun geven aan Fabio Silva. Francis Amuzu moest voor diepgang zoeken op links, Amir Murillo op rechts. Het systeem zag er op papier veelbelovend uit, maar te veel spelers worstelden met hun vorm om het correct uit te voeren. Achterin moest Jan Vertonghen zoeken naar zijn nieuwe rol rechts in het centrum van de verdediging. Murillo stapelde de mislukte acties op. Fabio Silva bleef in de openingsfase onbereikbaar, en als hij eens in de buurt van de bal kwam verloor hij het duel of maakte hij de verkeerde keuze.

Vloeiende aanval

Er waren 38 minuten gespeeld toen Anderlecht zijn eerste vloeiende aanval van de avond op de mat legde. Na een lange periode van balbezit ging de bal naar achteren, waarop een deel van het publiek al begon te morren. Maar Jan Vertonghen vond plots de ruimte op rechts bij Amir Murillo. De Panamees had tot dan toe geen bal goed geraakt. Maar plots lukte het hem wel een een-twee op te zetten met Amadou Diawara. Met een strakke voorzet vond hij Yari Verschaeren, die Anderlecht fraai in één tijd op voorsprong trapte. Het was een doelpunt waar de klasse van afdroop en steeds zeldzamer te zien is in het Lotto Park.

De voorsprong leek het moment dat het ‘klikte’? Dat een ploeg ineens begon te spelen volgens de wensen en de richtlijnen van een coach, en niet langer een zootje ongeregeld leek. Dat het weer zijn maximale potentieel kon benutte en het zelfvertrouwen herwon.

Onmiddellijk na de openingsgoal had Anderlecht een uitstekende kans op 2-0. Diawara bracht de bal op, Verschaeren zette voor en Silva verraste met een afwerking achter het steunbeen. Er was een goeie redding van doelman Stefan Tarnovanu nodig om de dubbele voorsprong te vermijden.

In de tweede helft was er weinig aan de hand tot de ingevallen Italiaanse spits Andrea Campogno tussen Vertonghen en Hoedt in de 1-1 scoorde. Veldman reageerde meteen door Ashimeru en Stroeykens tussen de lijnen te brengen, en Jan Vertonghen en Francis Amuzu kregen kansen op 2-1. Na een corner kopte Vertonghen de 2-1 tegen de touwen. Eerder scoorde de Rode Duivel ook in de competitie met het hoofd.

Maar uitgerekend de man die Vertonghen liet scoren, de Kameroense verdediger Joyskim Dawa, maakte de 2-2 voor FCSB na een ongelukkige tussenkomst van Hendrik Van Crombrugge. Anderlecht is nog niet Europees uitgeschakeld maar mist een grandioze kans om vertrouwen op te doen onder de nieuwe trainer. De fans die voorzitter Vandenhaute met spandoeken bekritiseerden bij het begin van de tweede helft zijn nog niet het zwijgen opgelegd.