Voor De Croo is timing een relatief begrip

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Timing

De regering onderhandelt al even met Engie over de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. De timing van deze onderhandelingen schuift voortdurend, zo lijkt het wel. Aanvankelijk zouden ze landen ‘voor de zomer’. Uiteindelijk bleek het niet meer dan een letter of intent te zijn. Wat later zouden ‘eind september’ de eerste resultaten zichtbaar zijn. De kaap werd zonder mededelingen gerond. Vervolgens stond de termijn op ‘het einde van het jaar’. Groot was dan ook de verbazing toen Alexander De Croo vanmiddag in het parlement sprak over ‘begin volgend jaar’. Een telefoontje naar de Zestien leverde duidelijkheid op. De premier bedoelde wel degelijk ‘eind december’.

Lock her up!

Dat Vlaams Belang dweept met de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is geen geheim. Stilaan neemt de partij ook zijn woordenschat over. Zo vond Kamerlid Reccino Van Lommel dat minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) omwille van haar beleid moest worden opgesloten. Ook Trump riep steevast op om zijn tegenkandidaat Hillary Clinton met de slogan ‘lock her up’ achter de tralies te gooien. De opmerking passeerde omdat Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) het protest vanuit de Groene fractie niet wilde opmerken. Achteraf kon fractieleider Wouter De Vriendt zijn punt maken, waardoor het protest in het verslag van de Kamer wordt opgenomen.

Janus

Raoul Hedebouw (PVDA/PTB) heeft geen beste week achter de rug. In Schaarbeek lagen militanten van de PTB mee aan de basis van het gewelddadige protesten tegen het verkeerscirculatieplan Good Move. Nochtans pleit de communistische partij in haar programma voor minder auto’s in de hoofdstad. Zijn optreden afgelopen zondag bij RTL vormde de overtreffende trap van dubbelzinnigheid. Zo weigerde de communistische leider te antwoorden op de vraag wie hij verkiest: Vladimir Poetin of Joe Biden? Voor hem waren het allebei ‘imperialisten’. ‘En ik ga zeker niet zeggen dat Biden de democratie in de wereld verdedigt.’ Wellicht doet de Chinese leider Xi Jinping dat zijns inziens wel, de vraag werd echter niet gesteld. Voor Vooruit lijkt het stilaan een zekerheid dat in 2024 de communisten in Zelzate en Borgerhout worden gedumpt.

Roddel

‘Stop met al dat geroddel. Waarom zou Conner Rousseau nu wensen dat Meryame Kitir geen minister is? Hij heeft het haar ook gevraagd. Dat geroddel slaat op niks, het slaat echt op niks. Ze had op doktersadvies rust nodig. Ik denk dat we dat moeten respecteren. Als ze er klaar voor is, komt ze terug en daar kijk ik ook naar uit.’ Bij Villa Politica wilde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een rem zetten op alle speculaties over de toekomst van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.