KU Leuven zet professor uit leidinggevende functie

De KU Leuven heeft een professor inspanningsfysiologie uit al zijn leidinggevende functies gezet voor machtsmisbruik. Christine Mussche, advocaat van een van de slachtoffers, is opgelucht: ‘Maar dit heeft rijkelijk lang geduurd’.

Een bekende professor inspanningsfysiologie wordt door de KU Leuven uit zijn functie gezet na aanhoudende klachten over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft regionale zender ROB-tv en wordt bevestigd door advocaat Christine Mussche.

De klachten tegen de man gaan terug tot 2010, en waren eerder dit jaar nog het voorwerp van een Pano-reportage. Daarin getuigden verschillende collega’s van de man over zijn ‘dominant’ en ‘narcistisch’ gedrag in de vakgroep Inspanningsfysiologie aan de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen.

Getuigen in de Pano-uitzending spreken over jaren van angst op de werkvloer: ‘Je hebt schrik. Je hebt schrik om hem nog maar te zien in de gangen. Je hebt schrik om zijn naam in je mailbox te zien verschijnen.’ De man draaide zijn hand ook niet om voor seksistische pesterijen: ‘Dat ze te lui waren om klaar te komen,’ zei de professor over vrouwen.

Advocate Christine Mussche maakt bij ROB-tv melding van klachten die teruggaan tot 2010. Maar een interne tuchtprocedure kon niet overgaan tot sancties, want de klachten waren op dat moment al verjaard. Daarom heeft het geduurd tot een externe preventieadviseur een rapport kon opstellen alvorens er iets kon worden ondernomen.

‘Ondanks de talrijke meldingen en de geloofwaardige getuigenissen heeft het rijkelijk lang geduurd voor er iets is gebeurd’, zegt Mussche aan De Standaard. ‘Herhaaldelijk aandringen heeft helaas niet geleid tot sneller handelen.’

De man behoudt zijn job en titel als professor, maar mag geen enkele leidinggevende functie uitvoeren tot aan zijn emeritaat en daardoor dus geen onderzoek kan uitvoeren waarvoor andere medewerkers nodig zijn.

De KU Leuven staat sinds vorige week in het midden van een mediastorm nadat er vragen rezen over hoe de universiteit een zaak, waarbij een professor veroordeeld werd voor de verkrachting van een van zijn studenten, had aangepakt. Het rapport van regeringscommissaris dat woensdag werd voorgelegd, toont aan dat binnen de universiteit de juiste procedures werden gevolgd. Toch was het na de eerste geruchten over de man jaren wachten tot het tot een definitieve veroordeling voor verkrachting kwam.