‘Banken zetten 13 miljard dollar klaar voor Twitter-overname Musk’

De banken die Elon Musk 13 miljard dollar aan krediet hebben toegezegd voor zijn overname van Twitter, zijn begonnen met het klaarzetten van dat bedrag. De toekomstige eigenaar van het sociale medium stuurde hier dinsdag de vereiste documenten voor naar de financiële instellingen.

Dat schrijftThe Wall Street Journal woensdag (lokale tijd). De overnamedeal zou dan eindelijk bijna afgerond zijn, na maanden van onduidelijkheid van de kant van Musk.

Musk deed in april een bod op Twitter voor 44 miljard dollar, maar trok dat in juni weer in, omdat de berichtendienst hem voorgelogen zou hebben over het aantal geautomatiseerde accounts dat op het netwerk actief is. Twitter sleepte Musk hierop voor de rechter, waarna de miljardair vrij snel liet weten de deal toch door te willen laten gaan. Eerder deze week meldde persbureau Bloomberg al dat Musk de overname voor aanstaande vrijdag geregeld zou willen hebben.

De Tesla-baas ging woensdagochtend onaangekondigd langs bij het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco. Hij veranderde ook de biografie op zijn Twitter-profiel naar ‘Chief Twit’ en paste zijn locatie aan naar ‘Twitter HQ’. Medewerkers zouden een interne memo gekregen hebben waarin wordt aangekondigd dat Musk hen vrijdag toespreekt.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

De overname door Musk betekent dat Twitter van de beurs wordt gehaald en de aandeelhouders 54,20 dollar krijgen in ruil voor ieder aandeel dat ze van het bedrijf in bezit hebben. Om het geld voor de overname bij elkaar te krijgen heeft Musk een aantal bekende investeerders aangetrokken, zoals de oprichter van softwarebedrijf Oracle Larry Ellison en het cryptobedrijf Binance. De Saoedische prins Al-Waleed bin Talal al-Saoed behoudt zijn belang in Twitter van net geen 4 procent.

Musk liet eerder weten dat hij ingrijpende plannen heeft voor het sociale medium, zo zou hij de mate waarin berichten gemodereerd worden drastisch terug willen schroeven en het hele bedrijfsmodel op de schop gaan. Ook zou zeker driekwart van het personeel de laan uit gestuurd worden zodra Musk bij Twitter aan het roer komt te staan, zo berichtteThe Washington Post vorige week.