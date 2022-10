Poetin: ‘Geen enkele reden om nucleaire wapens in te zetten in Oekraïne’

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Westen gewaarschuwd dat ‘wie wind zaait, storm zal oogsten’. Volgens de Russische president heeft Rusland toenadering tot het Westen en de Navo gezocht, maar hebben zij dat afgeslagen. Hij ziet ook geen enkele reden om nucleaire wapens in te zetten in Oekraïne.

De Russische president heeft zijn jaarlijkse speech gegeven op de conferentie van de Valdai Discussion Club. Dit jaar luidde het thema: ‘Een post-hegemoniale wereld: rechtvaardigheid en veiligheid voor iedereen’. Poetin had het – vanzelfsprekend – over de oorlog in Oekraïne, maar ook over Taiwan en de globale voedselsituatie.

Hoewel Rusland zichzelf niet als een vijand van het Westen zag of ziet, aldus Poetin, kantte de Russische president zich wel sterk tegen de westerse waarden tijdens zijn speech. Zo zei hij dat het Westen ‘geen dozijn genders en gayparades’ aan andere landen moet opleggen. Rusland daarentegen probeert geen waarden en normen aan anderen op te dringen, klonk het.

Opvallend is wel dat de Russische president het Westen aanporde tot onderhandelingen over een gezamenlijke toekomst in mondiale aangelegenheden. ‘Hoe sneller, hoe beter’, aldus Poetin in Moskou. Toch klonk zijn boodschap helder: ‘Niemand is in staat geweest of zal in staat zijn om Rusland van de geopolitieke kaart te vegen.’

‘We staan voor het meest gevaarlijke decennium sinds de Tweede Wereldoorlog’, zei Poetin. Volgens hem heeft dat vooral te maken met de houding van de Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten.

Geen nucleaire wapens

Poetin ontkende dat Rusland overweegt om nucleaire wapens in te zetten in en tegen Oekraïne. ‘Daar is geen militaire of politieke reden toe’, zei de president. ‘Dat is alleen geopperd als een antwoord op de beschuldigingen die onze richting werden uitgestuurd’, zei hij. Zo meldt het persagentschap Bloomberg.

Ook riep de Russische president op tot de oprichting van een nieuw internationaal, financieel platform dat niet door een instantie wordt gecontroleerd. Voorts had Poetin het ook over de Nord Stream-pijpleiding, waarvan hij de beschadiging ‘buiten alle redelijkheid’ noemde.

Tijdens de Valdai-conferentie gaat Poetin traditioneel in gesprek met de (internationale) gasten en licht er de meest recente ontwikkelingen op geopolitiek en economisch vlak toe.

De Valdai Discussion Club werd in 2004 in het leven geroepen met de bedoeling om een brug te slaan tussen Rusland en de internationale intellectuele elite. Sinds 2014 vindt de bijeenkomst plaats in Sotsji, maar tijdens de coronapandemie verhuisde het evenement naar de Russische hoofdstad. Ook dit jaar vindt het plaats in Moskou.

Vorig jaar had Poetin het over de betrekkingen tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Hij sprak toen ook over een mogelijke erkenning van het taliban-regime, de coronapandemie en over de gascrisis die toen in Europa de kop opstak.