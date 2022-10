Schilderij van Mondriaan hangt op zijn kop

Een van de schilderijen van de Nederlandse schilder Piet Mondriaan heeft tientallen jaren op zijn kop gehangen in het museum Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Dat signaleert de website van de NOS.

Het Duitse museum heeft het bizarre bericht onthuld op een persconferentie bij de opening van een tentoonstelling ter ere van de 150ste geboortedag van Mondriaan. Het museum voegde het schilderij in 1980 toe aan de collectie.

Conservator Susanne Meyer-Büser denkt dat er meerdere redenen zijn om aan te nemen dat het schilderij verkeerd hangt.

Het schilderij bestaat uit horizontale en verticale gekleurde stroken. Op een foto die kort na Mondriaans overlijden in 1944 in zijn atelier is genomen, is het kunstwerk te zien op een schildersezel. De stroken die dichter bij elkaar staan, zitten aan de bovenkant van het schilderij.

Dat is ook het geval met een bijna identiek schilderij dat in het Centre Pompidou in Parijs hangt.

In het Duitse museum is het schilderij 180 graden gedraaid, waardoor de strepen die dichter bij elkaar zitten, aan de onderkant zitten. Het museum is niet van plan om het kunstwerk om te draaien nu de fout is ontdekt.