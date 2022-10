Elon Musk op zucht van overname Twitter

Terwijl Tesla-oprichter Elon Musk zich van zijn joligste kant blijft tonen – woensdag liep hij onder de woorden let that sink in nog het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco binnen met een wastafel (in het Engels a sink) – wordt achter de schermen koortsachtig gewerkt aan de overname van het socialemediaplatform door de miljardair. Want wil Musk een peperdure rechtszaak vermijden, dan moet de overname vrijdag echt gebeuren.

Lange tijd bestond twijfel of Musk zou doorzetten. De miljardair trok op gegeven moment zijn overnamebod zelfs weer in. Maar zie, nu staan alle lichten dan toch op groen. Zo melden Amerikaanse media dat juristen aan beide zijden van de onderhandelingstafel momenteel marathonsessies houden om de laatste punten en komma’s in de contracten juist te krijgen.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal verzond Musk dinsdagavond ook al ondertekende leenovereenkomsten naar financiële mastodonten als Morgan Stanley, Bank of America en Barclays. Zij maakten daarop in totaal 13 miljard dollar in cash over naar een derdenrekening. Zodra de contracten helemaal rond zijn, krijgt Musk toegang tot dat geld om er de overname deels mee te financieren.

In een interne memo aan de werknemers van Twitter, die Bloomberg kon inkijken, meldde het management dat Musk hen vrijdag zal toespreken. ‘En dat is nog maar het begin van de vele ontmoetingen en conversaties met Elon die nog zullen volgen.’ In afwachting daarvan veranderde Musk zijn omschrijving op Twitter al in ‘Chief Twit’.

Aandeel opgeschort

Kortom: niemand lijkt er rekening mee te houden dat de overname van Twitter door Musk nog kan fout lopen. Zelfs de beleggers niet. Zij stuwden sinds begin deze maand de beurskoers van Twitter op naar 54 dollar. Nog maar een zuchtje verwijderd van de 54,20 dollar die Musk neertelt per aandeel. In totaal kost de volledige overname 44 miljard dollar. Naast de miljarden geleend geld sprokkelde hij dat kapitaal vooral bijeen door lustig Tesla-aandelen te verkopen. Ook enkele andere investeerders – zoals cryptobedrijf Binance ­– stappen mee in de deal. De Saudische prins Al-Waleed bin Talal al-Saoed behoudt zijn belang van net geen 4 procent.

Vrijdag zal handelen in aandelen van Twitter alvast niet mogelijk zijn, meldt de New York Stock Exchange op zijn website. Is de overname voor 5 uur ’s avonds plaatselijke tijd helemaal rond, dan verdwijnt het bedrijf definitief van de beurs.

Superapp

De vraag blijft wat Musk wil aanvangen met Twitter. Eerder zei hij al dat hij er een soort app van wil maken die bij wijze van spraken ‘alles’ kan, naar voorbeeld van de Chinese app Wechat. Daarmee chatten gebruikers met elkaar, doen ze online aankopen en regelen ze betalingen. In een tweet zei Musk donderdag dat hij het bedrijf koopt ‘om de mensheid, waar ik zoveel van houd, te helpen’. ‘Het is belangrijk dat de mensheid een gemeenschappelijk dorpsplein heeft waar het kan samenkomen’, zei Musk. ‘Al betekent dat natuurlijk niet dat het een “hellevuur” mag worden, waar alles kan gezegd worden zonder consequenties.’

Dat maakt de richting die Musk op wil met Twitter nog niet meteen duidelijk. Evenmin is het duidelijk met hoeveel werknemers hij dat wil doen. Eerder had Musk gezegd dat hij driekwart van het personeel de deur zou wijzen. Daar zou hij woensdag tijdens zijn bezoek aan het hoofdkantoor alweer op teruggekomen zijn, zo weet Bloomberg.

Ademruimte

‘Als Musk zijn ambitie wil waarmaken en van Twitter een soort superapp wil maken, dan heeft hij natuurlijk voldoende personeel nodig’, zegt Siddy Jobe, die voor vermogensbeheerder Econopolis technologieaandelen volgt. ‘Toch is het heel duidelijk dat hij het met minder mensen zal willen doen.’ Dat verklaart meteen de weerzin bij een groot deel van het Twitter-personeel tegen de komst van Musk.

Of de steenrijke Musk – Bloomberg schat zijn vermogen op 211 miljard dollar – aan zijn ambitieuze overname meteen veel geld zal verdienen, is net zo twijfelachtig. Jobe: ‘In het huidige beursklimaat van hoge rentes, recessievrees en tegenvallende online advertentie-inkomsten, is de 44 miljard dollar die betaald wordt een heel hoge prijs. Om uit die investering enig rendement te halen, zal hij nog wel even moeten wachten. Al zou het Twitter mogelijk wel deugd kunnen doen als het straks niet meer beursgenoteerd is. Wat meer in de luwte opereren, kan het bedrijf net de nodige ademruimte leveren om opnieuw te innoveren.’