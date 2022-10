Liberale vakbond keurt conclusietekst VRT goed

De liberale vakbond bij de openbare omroep, VSOA-VRT, heeft de conclusietekst over de herstructurering bij de VRT ‘met een duidelijke meerderheid’ goedgekeurd. De socialistische en christelijke vakbonden ACOD en ACV hadden de tekst eerder al afgekeurd.

De VSOA wijst onder meer naar de vermindering van de naakte ontslagen als reden voor de goedkeuring. Die werden tijdens de onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden teruggebracht van 116 naar 67.

‘Het plan zoals het voorligt, is realistisch en alvast beter dan het oorspronkelijke. Meer mogelijkheden zaten er op dit moment niet in. Meer besparingen die dit plan verder konden afzwakken, zijn niet gevonden’, zegt de liberale vakbond onder meer in een mededeling.

Bovendien benadrukt de VSOA dat het plan afkeuren ‘chaos’ zou kunnen veroorzaken. ‘Het kan leiden tot het in handen geven aan de Vlaamse regering, van het verdere verloop van dit dossier. En dat willen we absoluut vermijden.’