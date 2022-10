Vandenbroucke waarschuwt artsen: ‘Grondige bezinning nodig over de toekomst van het conventiesysteem’

Dat steeds meer artsen zich deconventioneren om extra supplementen te vragen, zet het volledige systeem onder druk. Dat antwoordde minister van Volksgezondheid Vandenbroucke na vragen in het federaal parlement.

In het federaal parlement kreeg minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vanmiddag vragen over het stijgend aantal artsen die zich deconventioneren en dus toeslagen kunnen aanrekenen aan de patiënten, zoals De Standaard schreef. Meer zelfs, vaak is er in het ziekenhuis geen enkele gynaecoloog, radioloog of oogchirurg meer te vinden aan normaal tarief. Bovendien is het door een gebrek aan transparantie een bijna onmogelijke opdracht geworden om een grondige prijsvergelijking te maken tussen ziekenhuizen of artsen.

‘De juiste zorg mag volgens u niet afhangen van de portefeuille, maar vandaag is dat eigenlijk al zo’, wierp Groen-parlementslid Kathleen Pisman de bevoegde minister in het parlement voor de voeten. ‘Nu al moeten mensen zorg uitstellen omdat ze hun facturen niet meer kunnen betalen. En de patiënt heeft geen zicht op de rekeningen.’

Ook CD&V-parlementslid Nathalie Muylle benadrukte dat patiënten vandaag niet altijd een vrije keuze hebben. ‘Ik pas voor een gezondheidszorg op twee snelheden, waarbij patiënten veel langer moeten wachten om bij een geconventioneerde arts terecht te kunnen dan bij een gedeconventioneerde arts. Net als Pisman drong ook Muylle bij Vandenbroucke aan om sneller werk te maken van meer transparantie en van de langverwachte ziekenhuishervorming.

‘Volstrekt onaanvaardbare situatie’

Vandenbroucke ging de vragen over een versnelde uitvoering van zijn plannen uit de weg. ‘Dat zal tijd vragen’. Maar hij lanceerde wel een waarschuwing voor de artsen. ‘Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn en het is volstrekt onaanvaardbaar dat steeds meer patiënten geconfronteerd worden met stijgende supplementen bovenop de officiële tarieven.’ In het licht van de vele deconventioneringen is er volgens Vandenbroucke ‘een bezinning ten gronde nodig over de toekomst van het conventiesysteem’.

De regering besliste intussen al om in de ­gezondheidsbegroting 100 miljoen euro opzij te zetten die alleen onder de geconventioneerde zorgverleners verdeeld mag worden. Vandenbroucke wilde hen zo belonen omdat ze hun stijgende kosten in de energie­crisis ‘niet kunnen en ook niet ­willen afwentelen op patiënten’. Ondanks het grote protest tegen de maatregel benadrukte de minister van Volksgezondheid in het parlement dat hij ‘daaraan zal vasthouden’. ‘Wij willen zorgverstrekkers steunen maar in ruil daarvoor moet er meer respect zijn voor de tarieven.’