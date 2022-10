‘De federale regering minacht de lokale besturen’

‘Deze unilaterale beslissing van de regering is absolument inacceptable.’ Net als in Jabbeke zijn ze het in Glons beu om als joker te dienen in de asielcrisis. De burgemeester overweegt een verbod om de opvang uit te breiden.

Woensdagochtend kreeg burgemeester Valérie Hiance (Les Engagés) van Bassenge, in de provincie Luik, telefoon van de kabinetschef van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V). ‘Ik werd geïnformeerd dat de site van Glons (deelgemeente van Bassenge, red.) samen met Jabbeke was geselecteerd om 1.176 asielzoekers op te vangen, van wie 675 in onze gemeente.’ Bijna dag op dag een jaar geleden kreeg Hiance vanop hetzelfde kabinet telefoon. Toen was het de (toenmalige) staatssecretaris zelf die aan de lijn hing, Sammy Mahdi (CD&V). Ook toen waren er plaatsen tekort voor de opvang van asielzoekers en werd Glons ingeschakeld. Ook toen was er geen voorafgaand overleg met het gemeentebestuur.

De plek waar de opvang moet gebeuren, is de oude Navo-radarsite van Glons. 70 jaar lang werd vanop deze plek het luchtruim boven België en Luxemburg bewaakt. Defensie verliet de site in april 2021. Het antwoord dat Hiance vorig jaar aan Madhi gaf, is hetzelfde als dat van vandaag: de plek is niet aangepast om mensen – zoveel mensen – op te vangen. In de oorspronkelijke plannen van vorig jaar was er sprake van eerst 200 en later tot 400 asielzoekers daar een tijdelijk onderkomen te bieden. Na een negatief advies van de brandweer werd dat teruggeschroefd tot 70 personen. Dat getal zou later, na grondige verbouwingen, worden opgetrokken tot 300. ‘Maar van die verbouwingen is nooit iets in huis gekomen’, zegt Hiance. ‘Het gaat om oude kantoren en vergaderruimtes waarin stapelbedden staan. Douchen moet in containers. Er is zelfs geen drinkwateraansluiting. De civiele bescherming komt elke dag een citerne water leveren.’

• ‘We gaan dit niet oplossen met een paar hotelkamers’

De beslissing om nu nog eens 675 mensen extra naar haar gemeente te sturen, vindt de burgemeester dan ook ‘absolument inacceptable’. ‘Deze beslissing is genomen zonder rekening te houden met de lamentabele staat van de gebouwen.’ Hiance heeft daarom vanochtend een brief gestuurd naar De Moor, premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Fedasil om dat ook met zoveel woorden te zeggen. ‘Vorig jaar kreeg ik van Madhi te horen dat die mensen binnen de 48 uur zouden komen. Nu weten we zo goed als niets. Ik wil voor vrijdagmiddag een verduidelijking. Men zal met klare antwoorden moeten komen over de netheid, veiligheid en gewoon al maar de menselijke waardigheid waarin men hier mensen wil opvangen. Als die antwoorden niet voldoen, zullen we ons met het college ferm verzetten.’ De burgemeester zal dan een verbod uitvaardigen om de opvangcapaciteit op de site te verhogen.

‘Wij doen ons deel’

Ook in het West-Vlaamse Jabbeke zit het ertegen. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) werd naar eigen zeggen ook pas woensdagochtend op de hoogte gebracht door het kabinet-De Moor. ‘Ik heb niets tegen die mensen. Maar ik heb er wel een probleem mee dat afspraken niet nagekomen worden. Wij zouden een terugkeercentrum nemen. Afspraken zijn afspraken. Er zijn nog plaatsen in Vlaanderen, hé. Ik moet ook een beetje denken aan onze gemeente. Bovendien doen wij hier al ons deel. Dit is voor ons te veel.’

De snelwegparking op de E40 in Jabbeke was in 2018 en 2019 een plek vanwaar veel transmigranten de laatste etappes van hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk aanvatten. Veel inwoners van Jabbeke, vooral ook de lokale politici, maakten zich zorgen over de transmigranten die overdag door de straten van hun gemeente zwierven. Na een schietincident werd de parking zelfs een tijdlang gesloten.

In beide gemeenten voelt men zich niet betrokken bij de opvangbeslissingen door de federale regering. In Bassenge was er wel maandelijks overleg met Fedasil over de 70 opvangplaatsen die er nu zijn, maar bij de beslissing om die aantallen te vertienvoudigen, had de gemeente helemaal geen stem, zegt Hiance. Zondag zou er in Glons een plaatsbezoek geweest zijn met de brandweer en de Civiele Bescherming zonder dat het gemeentebestuur formeel op de hoogte was. ‘Dat toont nog maar eens de minachting van de federale regering en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor de lokale besturen’, luidt het een in een persbericht dat de gemeente vanmiddag uitstuurde.