Podcasttips | De seksavonden in de Zillion? ‘Dat waren de slechtste party’s’

Rik De Bruycker duikt in onze vaderlandse dansgeschiedenis, terwijl Jonas Goossenaerts een vaderlands trauma tackelt: de Tweede Wereldoorlog. The news agents proberen dan weer vooral het heden te begrijpen.

Hoe gezond is de smartphone? Daarnaar doet de Universiteit Gent een onderzoek en ze kunnen daar alle hulp bij gebruiken. Samen met De Standaard gaat de universiteit op zoek naar 2.000 participanten die in de naam van de wetenschap bereid zijn om een inkijk te geven in hun smartphonegebruik. Journalist Eva Berghmans en onderzoekster Mariek Vanden Abeele lichten de plannen toe in DS Vandaag.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

‘Ja, oke, vertel ons dan wat we moeten doen’, werd vaak teruggekaatst naar de jongeren die massaal op straat kwamen uit onvrede over het klimaatbeleid. Hun inspiratiebron Greta Thunberg maakte van de lockdown gebruik om 100 stemmen in het klimaatvraagstuk te bundelen in een boek. Het is een antwoord van 400 pagina’s. Ze licht haar visie toe in een gastpodcast met David Reybroek en De correspondent-journalist Eva Rovers.

Beluister ‘DS Vandaag’ met Greta Thunberg >

Rik De Bruycker herbeleeft een stomend feestje in de Zillion. Foto: VRT Max

1. Een podcast die bruist als een dj-set

Op het grote scherm komt de legendarische discotheek de Zillion weer tot leven. D’Ardennen-regisseur Robin Pront maakte er volgens onze recensent ‘het beste feestje van dat je dit jaar in de bioscoop kunt beleven’. Maar hoe ging het er echt aan toe in de Antwerpse danstempel? Dat zocht podcastmaker Rik De Bruycker uit. Voor VRT Max en Studio Brussel sprak hij met de echte Frank Verstraeten en talloze vaste bezoekers en dj’s van de waanzinnige discotheek.

DJ Wout herinnert zich nog hoe zijn hoofd bijna in brand stond door het vuurwerk dat binnen werd afgestoken. De beruchte Zundays vond dj Alain Fabre dan weer niets. ‘Je kon bij wijze van spreken Eddy Wally draaien, niemand had het geweten’, zegt hij. De mensen hadden alleen nog maar oog voor de pornoacteurs die een live seksact opvoerden. ‘Als dj waren dat de slechtste party’s die er waren.’ Enfin, in de Zillion kon alles en je hoort het hier in geuren en kleuren.

De Bruycker en zijn productiebedrijf Van Leeuwen & De Bock verdienen ook een pluim voor de montage. De getuigenissen, vaak met sappige accenten, worden aan elkaar gedraaid alsof het een dj-set was. Je hoort dat de stemmen met veel plezier zijn afgestemd op de stomende trancetracks. Behoorlijk aanstekelijk allemaal.

Beluister ‘The legend of Zillion’ op VRT Max >

Beluister ‘The Legend of Zillion’ >

Twee Britse politieke podcasts gewikt en gewogen. Foto: Global/Goalhanger

2. Scherpe analyse of een eindeloze stroom commentaar?

De Britse politiek heeft er op zijn zachtst gezegd turbulente weken op zitten. Na 45 dagen diende Liz Truss haar ontslag in en werd ze vervangen door haar rivaal Rishi Sunak. Ik was dus benieuwd hoe de stoelendans op Downing Street ontvangen werd door de Britten en legde mijn oor te luister bij twee nieuwe politieke podcasts. The news agents en The rest is politics zijn allebei nog geen jaar oud en voeren nu al de Britse podcastlijsten aan.

The news agents begon pas drie maanden geleden, maar met Emily Maitlis, Jon Sopel en Lewis Goodall aan het roer konden ze meteen op veel aandacht rekenen. Alle drie verdienden ze hun strepen bij de BBC, maar de strenge onpartijdigheidsregels van de openbare omroep leidde tot een breuk. Ter herinnering: Maitlis werd op de vingers getikt nadat ze BBC’s Newsnight had geopend met een donderpreek aan het adres van toenmalig Johnson-advieur Dominic Cummings. De monoloog ging destijds viraal.

The rest is politics wil dan weer een brug slaan over de partijen heen. Tony Blairs voormalige spindokter Alastair Campbell en voormalig Conservatief parlementslid Rory Stewart kruipen sinds februari geregeld samen achter de microfoon. Ze beloven een insidersblik op de Britse politiek, ‘while bringing back the lost art of disagreeing agreeably’. Van onenigheid was er nochtans niet veel sprake in de recente afleveringen. De twee vinden elkaar in hun gedeelde afkeer van Boris Johnson en verbijstering over de huidige gang van zaken in Westminster. De sfeer is er vooral een van kameraden onder elkaar, een tegengewicht voor de harde politiek.

Zelf ben ik iets meer te vinden voor The news agents. Zij beloven uit te klaren waarom iets gebeurt (in tegenstelling tot wat er gebeurt). De analyses zijn puntig en de toon is wat gezelliger dan een traditioneel nieuwsbulletin. De politieke situatie omschrijft Maitlis met een ‘briljant Italiaans woord’: ‘un fracasso’. Een mislukking, maar ook het geluid van iets dat uiteenspat. Tegelijk vraag ik me af wat we ermee winnen als journalistiek, net als in de VS, vervalt tot een eindeloze stroom commentaar.

Beluister ‘The rest is politics’ >

Beluister ‘The news agents’ >

Het negende seizoen van ‘Geschiedenis voor herbeginners’ is een topper. Foto: Jonas Goossenaerts & Filip Vekemans

3. ‘Geschiedenis voor herbeginners’ is een herkansing voor wie de geschiedenislessen vreesde

Tot slot nog een tip van Alexander Lippeveld, presentator van DS Vandaag. Hij gaf vandaag vier sterren aan Geschiedenis voor herbeginners. De reeks wist mij voorheen nog niet helemaal te overtuigen, maar Alexander stelt gerust. ‘De kinderziektes zijn eruit en in het nieuwe seizoen is de podcast op elk vlak een volwassen reeks geworden’, schrijft hij in zijn recensie .

Geschiedenis voor herbeginners is het geesteskind van geschiedenisleerkrachten Jonas Goossenaerts en Filip Vekemans. Ze zochten tijdens de lockdown naar een leuk alternatief voor de afstandslessen en kwamen met een podcast op de proppen. In het negende seizoen kunnen we meegenieten van een sterk relaas over de Tweede Wereldoorlog.

Dit zegt Alexander erover: ‘Goossenaerts, die uitgegroeid is tot een sterke host, neemt de tijd om de ruime context van de jaren 20 en 30 te schetsen. Zo begint de eerste aflevering met een lied van Marlene Dietrich en door een boeiende beschrijving van het ­Berlijn van toen, wordt de luisteraar meegenomen naar die tijd. De montage is rustig en de klank is goed, wat de luisterervaring ­alleen maar ­beter maakt.’

Beluister ‘Geschiedenis voor herbeginners’ >

P.S. Vorige week tipte ik The prince, een achtdelige reeks over Xi Jinping van The Economist. Een medewerker van NOS Radio 1 maakte me er terecht attent op dat er ook in het Nederlands een uitstekende podcast over Xi bestaat: Het China van Xi. Trouwens, vandaag lichtte onze eigen Chinakenner Giselle Nath de plannen van Xi toe in DS Vandaag.

Alle tips uit deze nieuwsbrief vind je in de podcastapp van De Standaard onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.