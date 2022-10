Ondernemer Mark Vanmoerkerke, voormalig eigenaar van Sunparks, overleden

Mark Vanmoerkerke is op 70-jarige leeftijd geveld na een hardnekkige ziekte. Hij was een kopstuk in de toeristische sector, onder andere als voormalig ceo van Sun International en eigenaar van Sunparks. Met de Oostendse Thermae Palace had hij nog grootste plannen.

Mark Vanmoerkerke was een veelzijdig man wiens carrière verschillende fasen doorliep. Als oudste zoon van Rudolf Vanmoerkerke, de oprichter van touroperator Sunair en de vakantiedorpen Sunparks, was hij voorbestemd het familieconcern verder te zetten.

Mark Vanmoerkerke was ook jarenlang ceo van de voormalige beursgenoteerde groep Sun International, maar toen zijn vader koos voor een verkoop van de touroperator, kocht Vanmoerkerke de destijds wat kwakkelende vakantiedorpen Sunparks uit het familie-imperium.

Dat verliep niet zonder slag en stoot, maar Vanmoerkerke slaagde erin de kansen die hij verdiende, af te dwingen. Hij had ook het talent zich te omringen met goede medewerkers en liet hen de nodige ruimte.

Eén van de directeuren die een belangrijke rol speelden in de ommekeer bij Sunparks was Eddy Duquenne, die later de ceo werd van Kinepolis. Bij Sun International omringde Vanmoerkerke zich in een verder verleden met mensen als Marc Hofman, de recent gepensioneerde nummer twee van Colruyt. Ook Patrick De Maeseneire zat in zijn team.

Iets terugdoen voor Oostende

Vanmoerkerke verkocht in 2007 Sunparks aan Pierre & Vacances en richtte zich vervolgens prioritair op vastgoed, kunst en private equity (investeren in beloftevolle bedrijven). Hij heeft een grote kunstcollectie waarvan hij eerder zei te hopen dat zijn kinderen en kleinkinderen er veel plezier van zou hebben.

• Dit is het nieuwe Thermae Palace

Zijn zoon William is ceo van het beursgenoteerd vastgoedfonds Qrf. Zijn dochter Olivia baat het hotel Thermae Palace uit in Oostende en beheert mee het familiaal patrimonium. De Thermae Palace is één van de meest iconische gebouwen in Oostende en dateert uit 1934, maar werd lang verwaarloosd.

Mark Vanmoerkerke, die ook een verwoed golfspeler was, wist het te kopen en had er plannen mee om het opnieuw in zijn oude glorie te herstellen. Een project van tientallen miljoenen waarvan hij zei dat hij ook iets terug wilde doen voor Oostende, de stad waar zijn familie haar zakelijk succes had gerealiseerd. En dat typeerde hem: hij was een grootmoedig man met het hart op de juiste plaats. Sinds vorig jaar kampte hij echter met een nare ziekte. Eerder dit jaar zag het ernaar uit dat het de goede kant opging, maar helaas pakte het vervolgens helemaal anders uit.