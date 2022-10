In Oekraïne vechten verschillende groepen achter de Russische vlag. Er is geen coördinatie, geen overleg. ‘Vladimir Poetin houdt ervan dat groepen elkaar beconcurreren. Hij denkt dat zo de beste prestaties worden geleverd’, zegt politicoloog Ilya Matveev.

Wat is er toch aan de hand in Bachmoet? Waarom blijven de Russische militairen daar keer op keer aanvallen, terwijl ze geen meter grond veroveren? In zijn dagelijkse toespraak hekelde de Oekraïense president ...