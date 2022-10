Zo lief is een lieveheersbeestje niet

Geen haar op ons hoofd dat er ooit aan dacht om iets negatiefs te zeggen over het lieveheersbeestje. Maar daar moeten we nu toch enigszins verandering in brengen. Want er zijn een aantal kapers op de kust. Ze zijn hier op onze uitnodiging, om bladluizen op te eten, maar ze zijn iets te graag gebleven.

VOLG DS VANDAAG OP:





VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dries De Smet | Presentatie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Niels De Keukelaere | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.