Zelenski hekelt ‘gestoorde’ Russische aanvoerders in Bachmoet

In de stad Bachmoet zijn ‘extreem hevige’ gevechten aan de gang, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Hij zei dat de Russische aanvoerders ‘gestoord’ te werk gaan in het oosten van zijn land.

Er wordt al weken gevochten om het Oekraïense stadje Bachmoet. Het belang is vooral symbolisch: de Russen zijn op zoek naar een opsteker na verschillende verliezen in de provincies Cherson en Loehansk. Bachmoet bevindt zich in het oosten van Oekraïne, in de provincie Donetsk. Hier wil de beruchte Russische ‘privémilitie’ Wagner zijn slag halen, maar Oekraïne houdt stand. De Oekraïense president Volodimir Zelenski omschreef de gevechten in zijn nachtelijke toespraak woensdag als ‘extreem hevig’.

‘De situatie aan het front kent geen wezenlijke veranderingen. Er wordt zeer hevig gevochten in de regio Donetsk, nabij Bachmoet en Avdijivka’, verklaarde Zelenski in zijn dagelijkse toespraak die op sociale media werd verspreid. Dinsdag werden in Bachmoet zeven burgers gedood en raakten drie anderen gewond, liet op zijn beurt de regionale gouverneur Pavlo Kirilenko weten.

Zelenski benadrukte dat de Russische bezetter al bijzonder veel legeruitrusting is verloren en dat ‘Rusland deze verliezen niet zal kunnen compenseren’. Hij hekelde ‘de waanzin van de Russische aanvoerders’ in de regio. ‘Dag na dag, al maandenlang, drijven ze mensen daar naar hun dood’, zegt hij. Een adviseur van Zelenski verklaarde dat de Russen de stad op één dag, nog voor de middag, acht keer onder vuur hadden genomen. Oekraïne slaagde er telkens weer in om de aanvallen af te slaan.

Intussen rukken Oekraïense troepen verder op naar de strategisch belangrijke stad Cherson, ten zuiden van Donetsk, waar Rusland burgers heeft bevolen de stad te verlaten.