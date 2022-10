Tourmalet als scherprechter in Tour de France Femmes 2023, dit keer ook een individuele tijdrit

De Tour de France Femmes 2023 (23 juli - 30 juli) is donderdag voorgesteld in Parijs. Daarbij twee opvallende zaken: met de Tourmalet krijgen de vrouwen een mythische Tourcol voor de wielen geschoven. En – in tegenstelling tot de eerste editie – is er dit keer wel een individuele tijdrit op de slotdag in Pau.

Op dezelfde zondag waarop de mannen de Tour beëindigen, beginnen de vrouwen op 23 juli in Clermont-Ferrand aan hun tweede Tour de France Femmes, zo maakte koersdirectrice Marion Rousse donderdag bekend in het Parijse Palais dès Congres. Op 30 juli 2023, na acht koersdagen, is de opvolgster van de Nederlandse Annemiek van Vleuten bekend. Onderweg staat onder meer de mythische Col du Tourmalet op het programma. De editie van 2023 wordt afgesloten met een individuele tijdrit over 22 kilometer in Pau.

Foto: rr

Het rittenschema van de tweede editie van de Tour de France Femmes:

1e etappe - zondag 23: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 km.

2e etappe - maandag 24: Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 km.

3e etappe - dinsdag 25: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 km.

4e etappe - woensdag 26: Cahors - Rodez, 177 km.

5e etappe - donderdag 27: Onet-Le-Château - Albi, 126 km.

6e etappe - vrijdag 28: Albi - Blagnac, 122 km.

7e etappe - zaterdag 29: Lannemezan - Tourmalet Bagnères-de-Bigorre, 90 km.

8e etappe - zondag 30: Pau - Pau, individuele tijdrit 22 km.