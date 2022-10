Michael Anseeuw moet BNP Paribas Fortis ‘wakker kussen’

De Vlaming Michael Anseeuw (49) wordt de nieuwe ceo van BNP Paribas Fortis. De burgerlijk ingenieur krijgt zo de dankbare taak een ‘schone slaapster’ wakker te kussen.

Het bankiersleven bij BNP Paribas Fortis is al jaren tamelijk voorspelbaar. Maar mogelijk komt daar vanaf volgend jaar stapsgewijs verandering in. Huidig ceo Max Jadot geeft dan het dagelijks beleid door aan Michael Anseeuw terwijl Jadot doorschuift naar de voorzittersstoel en er Herman Daems opvolgt.

De tandem Jadot-Daems belichaamde de veranderde wereld voor het ooit zo trotse Fortis. Tijdens de financiële crisis werd de bank gered door de overheid die vervolgens de bank voor een appel en een ei doorverkocht aan het Franse BNP Paribas. Fortis Bank werd herdoopt in BNP Paribas Fortis.

Onder Jadot en Daems waren de relaties met Parijs goed, die hadden dan ook ‘l’affaire du siècle’ gerealiseerd met de grootste Belgische bank binnen te halen voor een habbekrats terwijl ooit nog onderhandeld was over een fusie tussen BNP Paribas en Fortis op basis van gelijkwaardigheid. Een project dat afsprong op onenigheid wie voorzitter ging worden.

Inkrimping kantorennet

Jadot focuste zich vooral op bedrijfsbankieren. In het directiecomité getuigde Anseeuw wel van een scherpe kijk op retailbankieren en de technologische evoluties, maar het leek voor de bank nooit prioritair. De grootste Belgische bank loopt inzake digitaal bankieren dan ook al systematisch achterop tegenover KBC Bank en het kleinere Belfius Bank.

In de bedrijvenmarkt, en zeker als het gaat over de wat grotere bedrijven, is BNP Paribas Fortis nog altijd een nadrukkelijke kracht. In de retailmarkt heeft de grootbank eerder dit jaar enkele belangrijke opties bekendgemaakt.

Het kantorennet wordt flink ingekrompen en omgebouwd tot advieskantoren voor de betere klanten. 900.000 gewone klanten worden vanaf 1 januari 2024 doorverwezen naar de postkantoren waar BNP Paribas Fortis de enige eigenaar is geworden van de Bpostbank. En dus wil Anseeuw de eigen kantoren meer gaan associëren met diensten en toegevoegde waarde terwijl routinebankieren via de postkantoren zal verlopen.

Dynamiek toevoegen

Anseeuw, die zijn carrière startte als consultant, zal naar verwachting wat meer dynamiek in de rangen van de grootbank willen brengen. Het wordt uitkijken hoe hij komend jaar zijn directiecomité zal wijzigen. In de sector wordt de grootbank weleens omschreven als een schone slaapster. Er is ruimte om daar verandering in te brengen.

Dat Jadot dan weer voorzitter wordt van BNP Paribas Fortis is vanuit deugdelijk bestuur minder evident. Een ceo die doorschuift naar de post van voorzitter kan de neiging hebben schoonmoeder te spelen en nog te veel operationeel te denken. Anderzijds heeft de stoel van voorzitter ook heel wat voordelen. Het is een prestigieus zitje.

Sinds 2001 zat Herman Daems op die stoel. Daems is een specialist economie die verschillende boeken op zijn naam heeft. Hij was jarenlang professor in Leuven, werkte als bedrijfsconsultant en draaide ook politiek mee als kabinetschef van Eric Van Rompuy (CD&V). Tijdens de bankencrisis riep toenmalig premier Yves Leterme hem erbij om te onderhandelen over de toekomst van BNP Paribas Fortis. Dat werd dus een verkoop.

Fortis had toen de pech dat het sneller in de problemen kwam dan ING in Nederland waardoor de spitsvondige oplossing die de Nederlanders uitwerkten, te laat kwam voor de Belgen. KBC kon wel profiteren van het Nederlands recept en bleef zo onafhankelijk.